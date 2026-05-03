Google continue de transformer Gemini en espace de travail, et plus seulement en assistant conversationnel. Avec l’arrivée des Notebooks dans Gemini pour les comptes gratuits sur le web, la firme rend enfin accessible à grande échelle l’une de ses fonctions les plus structurantes : une mémoire de projet organisée, synchronisée avec NotebookLM, et pensée pour les usages au long cours.

Une brique clé dans l’évolution de Gemini

Lorsque Google a présenté les Notebooks dans Gemini le 8 avril dernier, la fonctionnalité était d’abord réservée aux abonnés Google AI Ultra, Pro et Plus sur le web. Le groupe décrivait alors ces notebooks comme des bases de connaissances personnelles capables de regrouper conversations, fichiers, sources et instructions personnalisées dans un même espace.

Google annonçait aussi, dès ce lancement, une extension de l’accès « prochainement ».

Cette extension est désormais en cours pour les utilisateurs gratuits. D’après Google, les comptes gratuits peuvent désormais utiliser les Notebooks sur la version web de Gemini, avec les mêmes principes de fonctionnement que les abonnés, mais avec des limites plus basses sur les sources.

Un vrai espace projet, pas un simple dossier de chats

L’intérêt de la fonction est assez clair : au lieu de repartir de zéro à chaque nouvelle session, Gemini peut s’appuyer sur un contexte persistant. Un notebook permet de centraliser des échanges passés, des documents et des références autour d’un sujet unique, puis d’utiliser cet ensemble comme base de travail pour les requêtes suivantes. Google présente ce système comme une manière de « garder le fil » sur des projets complexes, qu’il s’agisse de recherche, de rédaction ou d’analyse.

Dans l’interface, la section Notebooks apparaît dans la barre latérale de Gemini. Les utilisateurs peuvent enregistrer des conversations existantes dans un notebook, ajouter des sources, puis définir des consignes de style ou de ton pour orienter les réponses. Il est aussi possible de désactiver la « mémoire » du notebook si l’on préfère que Gemini n’exploite pas l’historique sauvegardé comme contexte.

Le point fort : l’intégration directe avec NotebookLM

C’est ici que Google joue une carte plus ambitieuse. Les Notebooks de Gemini sont les mêmes que ceux de NotebookLM, l’outil de recherche assistée de Google. En pratique, les sources ajoutées dans l’un apparaissent automatiquement dans l’autre. Cette synchronisation permet, par exemple, de préparer un sujet dans Gemini, puis de basculer dans NotebookLM pour générer d’autres formats de restitution à partir des mêmes matériaux.

Cette logique de continuité est stratégique. Elle montre que Google ne veut plus multiplier les expériences IA isolées, mais construire un écosystème où Gemini devient l’interface générale, pendant que NotebookLM reste la couche la plus analytique et documentaire.

Dit autrement, la firme relie enfin conversation, mémoire et corpus de sources dans une même chaîne de travail.

Des limites plus modestes pour le gratuit, mais déjà très utiles

Pour les utilisateurs gratuits, la limite annoncée est de 50 sources par notebook. Les paliers supérieurs grimpent à 100 sources pour AI Plus, 300 pour AI Pro et 600 pour AI Ultra. Ces chiffres montrent bien la logique de Google : rendre l’outil largement accessible, tout en réservant les usages les plus intensifs aux abonnements payants.

Même avec cette borne de 50 sources, la proposition reste déjà solide pour un usage quotidien. Pour un étudiant, un journaliste, un consultant ou un chef de projet, cela suffit largement à structurer un dossier de travail, conserver des échanges utiles et éviter le syndrome du chatbot amnésique qui oblige à tout réexpliquer à chaque ouverture. Cette limite semble surtout pensée pour encadrer les usages les plus lourds, pas pour brider les scénarios ordinaires. Cette lecture est une inférence à partir des quotas publiés par Google et relayés lors du déploiement.

Web d’abord, mobile ensuite

À ce stade, le déploiement concerne le web. Google avait annoncé dès le départ que l’extension vers les utilisateurs gratuits et les plateformes mobiles arriverait dans les semaines suivantes. 9to5Google indique de son côté que les Notebooks ne sont pas encore disponibles dans les apps mobile ni dans l’app Mac de Gemini, malgré l’arrivée récente de cette dernière.

Ce point mérite d’être souligné, car il résume assez bien la méthode de Google en 2026 : lancer rapidement sur le web, observer les usages, puis étendre progressivement aux autres environnements. C’est pragmatique, mais cela confirme aussi que Gemini reste, pour l’instant, plus mature comme outil de bureau que comme assistant ubiquitaire réellement cohérent sur toutes les plateformes.

Pourquoi c’est important ?

L’ouverture des Notebooks aux utilisateurs gratuits n’est pas un simple ajout d’interface. C’est une évolution de fond dans la manière dont Google conçoit Gemini. L’assistant ne se contente plus de répondre ; il apprend à travailler dans la durée, à conserver un cadre, et à s’inscrire dans un flux de production plus crédible. En filigrane, Google rapproche Gemini d’un véritable cockpit de connaissance personnel, avec NotebookLM comme moteur documentaire en arrière-plan.

C’est aussi une réponse directe à la montée des outils IA organisés par projets. Là où le chatbot traditionnel reste fort sur l’instantané, les Notebooks installent Gemini sur un terrain plus stratégique : celui de la continuité, de la structure et du contexte.

Et dans la bataille actuelle des assistants, c’est probablement là que se joue la différence entre un outil impressionnant et un outil réellement utile.