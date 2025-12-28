Accueil » SpaceX célèbre son 100ᵉ lancement de l’année avec une Falcon 9 en pleine puissance

SpaceX célèbre son 100ᵉ lancement de l’année avec une Falcon 9 en pleine puissance

SpaceX célèbre son 100ᵉ lancement de l'année avec une Falcon 9 en pleine puissance

SpaceX vient de franchir un cap symbolique sur la Space Coast. Ce lundi, l’entreprise d’Elon Musk a réalisé son 100ᵉ lancement de l’année depuis la Floride, immortalisé par une série de photos spectaculaires montrant une Falcon 9 s’arrachant du pas de tir pour rejoindre l’orbite.

Le décollage a eu lieu depuis le Space Launch Complex 40 (SLC-40), à la base spatiale de Cape Canaveral Space Force Station, confirmant une nouvelle fois la cadence industrielle hors norme atteinte par SpaceX.

29 satellites Starlink envoyés en orbite basse

Pour cette mission symbolique, la Falcon 9 embarquait 29 satellites Starlink, destinés à renforcer la constellation Internet en orbite basse. Comme pour une grande majorité des lancements de l’année, l’objectif était clair : étendre encore la couverture mondiale du réseau Starlink, devenu un pilier stratégique pour SpaceX.

La mission marque également le neuvième vol de ce booster de premier étage, qui avait déjà servi à des missions aussi variées que : NROL-69, CRS-32, GPS III-7, USSF-36 et désormais cinq missions Starlink.

Une polyvalence qui illustre parfaitement la maturité du programme Falcon 9.

Un atterrissage parfait en mer

Quelques minutes après la séparation des étages, le premier étage est revenu se poser avec une précision chirurgicale sur le drone ship A Shortfall of Gravitas, stationné dans l’Atlantique.

Ce type d’atterrissage est désormais presque routinier pour SpaceX, mais reste un exploit technologique majeur. C’est cette capacité de récupération et de réutilisation qui permet aujourd’hui à l’entreprise d’enchaîner les lancements à un rythme jamais vu dans l’histoire spatiale.

Une année record pour Falcon 9

L’année 2025 s’annonce déjà comme historique pour SpaceX. En 2024, la société avait atteint 132 lancements Falcon 9 sur douze mois. Cette année, le compteur devrait grimper à environ 160 lancements, établissant un nouveau record absolu.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, SpaceX n’a pas eu besoin d’accélérer brutalement en fin d’année pour atteindre ce chiffre. L’entreprise exploite de plus en plus son second grand site de lancement à Vandenberg Space Force Base, en Californie, ce qui lui permet de répartir les missions et d’augmenter la cadence globale.

Starlink en tête, mais pas seulement

Si Starlink représente la majorité des lancements, Falcon 9 continue également de servir des agences gouvernementales, des missions militaires, et des organisations commerciales plaçant leurs propres satellites en orbite. Cette diversité de clients renforce la position de SpaceX comme acteur central du lancement orbital mondial.

Le succès de Falcon 9 repose sur un principe désormais éprouvé : la réutilisation systématique des boosters. SpaceX dispose aujourd’hui de plusieurs premiers étages ayant déjà effectué de nombreux vols, avec un record impressionnant de 32 lancements et atterrissages pour un seul booster.

Ce savoir-faire sert désormais de base au développement de Starship, le lanceur de nouvelle génération destiné aux missions lunaires et martiennes. Les ingénieurs ont déjà démontré leur capacité à récupérer le gigantesque booster Super Heavy, mais le défi reste immense : maîtriser le vol orbital et le retour du second étage, indispensable pour les ambitions interplanétaires de SpaceX.

Une étape symbolique, un avenir encore plus ambitieux

Avec ce 100ᵉ lancement de l’année depuis la Floride, SpaceX ne se contente pas de battre des records. L’entreprise redéfinit les standards du vol spatial, transformant ce qui relevait autrefois de l’exploit exceptionnel en une opération quasi industrielle.

Et si Falcon 9 continue de dominer le présent, tout indique que SpaceX prépare déjà un futur où la Lune et Mars ne seront plus des destinations lointaines, mais des objectifs opérationnels.