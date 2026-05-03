Sony n’a visiblement pas fini d’exploiter sa gamme 1000X. À peine le WH-1000XM6 installé sur le marché, une fuite crédible laisse entrevoir un modèle encore plus ambitieux, baptisé « 1000X The Collexion ». Et derrière ce nom étrange se dessine peut-être un produit bien plus stratégique qu’une simple variation cosmétique.

Une fuite venue… des sites officiels de Sony

L’information provient d’abord de The Walkman Blog, un site régulièrement bien informé sur l’écosystème audio de Sony. Le média affirme avoir repéré, puis capturé, des pages de pré-lancement brièvement publiées sur les sites de Sony Australie et Sony Nouvelle-Zélande pour un produit nommé « 1000X THE COLLEXION ».

L’un des détails les plus commentés concerne la description d’image relevée sur cette page, qui évoquait une personne portant un casque blanc « 1000X The Collexion ». Cela suggère au minimum un coloris clair, tandis que plusieurs relais évoquent aussi une version noire. À ce stade, rien n’indique encore la palette complète, mais Sony semble clairement travailler une identité plus éditoriale, presque collector, que sur ses modèles standard.

Le nom WH-1000XX alimente la thèse d’une édition anniversaire

Le point le plus intrigant reste le numéro de modèle aperçu dans la fuite : WH-1000XX. Cette nomenclature s’écarte nettement du schéma habituel des WH-1000XM3, XM4, XM5 ou XM6, ce qui nourrit l’hypothèse d’une édition spéciale. Plusieurs publications avancent l’idée d’un modèle célébrant les dix ans de la série 1000X, une lecture cohérente avec le double « X » et avec l’importance historique de cette famille de casques dans le portefeuille audio premium de Sony.

Le nom « The Collexion » lui-même intrigue. Sony avait déjà déposé cette appellation l’an dernier, ce qui laisse penser qu’il ne s’agit pas d’un simple intitulé marketing improvisé, mais bien d’un projet préparé de longue date.

Un positionnement au-dessus du XM6, pas à côté

Le prix évoqué par plusieurs sources donne une indication beaucoup plus nette sur le positionnement : autour de 629 à 630 euros. À ce niveau, Sony viserait clairement le très haut de gamme, au-dessus du WH-1000XM6 actuel. Cela tend à écarter la thèse d’un simple reconditionnement esthétique du XM6 : si ce tarif se confirme, il faudra des arguments matériels ou acoustiques plus solides pour le justifier.

Pour situer l’écart, le WH-1000XM6 est aujourd’hui commercialisé bien en dessous de ce seuil sur le marché européen, et Sony le présente comme son casque à réduction de bruit phare grand public. Un futur modèle « The Collexion » viendrait donc non pas remplacer le XM6, mais plutôt s’installer au-dessus, dans une logique plus exclusive.

Que peut réellement apporter ce modèle ?

Pour l’instant, les caractéristiques précises restent floues. La phrase teaser associée à la fuite, « Master the art of listening », laisse entendre une montée en gamme centrée sur l’expérience sonore.

Plusieurs sites évoquent des améliorations possibles du côté des transducteurs, du tuning, du traitement audio ou encore de la qualité de fabrication, mais il faut rester prudent : ces éléments relèvent encore de la spéculation ou de fuites secondaires, pas d’une fiche technique officielle.

Ce que l’on peut dire, en revanche, c’est que Sony a déjà une base extrêmement solide avec le XM6. Pour qu’un modèle supérieur ait du sens, la marque devra proposer autre chose qu’une signature visuelle inédite : soit un bond en qualité perçue, soit un raffinement acoustique très net, soit une approche plus luxueuse du produit lui-même.

Un lancement attendu le 19 mai

Plusieurs relais avancent désormais une annonce autour du 19 mai 2026. Cette date n’a pas été confirmée par Sony au moment où j’écris ces lignes, mais elle revient de façon suffisamment cohérente dans les fuites pour être surveillée de près.

Au fond, cette fuite raconte quelque chose d’assez intéressant sur Sony. Là où beaucoup de marques multiplient les références pour occuper le terrain, Sony pourrait choisir d’ajouter une pièce plus symbolique à sa gamme la plus iconique : un casque anniversaire, plus rare, plus premium, et chargé de rappeler que la série 1000X reste l’un des piliers du marché audio nomade. Reste maintenant à voir si « The Collexion » sera un véritable manifeste technologique… ou simplement une célébration élégante d’un succès déjà installé.