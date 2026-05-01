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OPPO Reno 16 : la prochaine série premium abordable se confirme pour mai

OPPO Reno 16 : la prochaine série premium abordable se confirme pour mai

OPPO prépare déjà la relève de sa gamme Reno. La marque a publié un premier teaser confirmant le lancement chinois de la série Reno 16 en mai, avec des précommandes déjà ouvertes.

Une arrivée mondiale serait plutôt attendue autour de juillet.

OPPO Reno 16 : Deux formats, une ambition plus haut de gamme

Selon les premières fuites, le Reno 16 miserait sur un format compact avec un écran de 6,32 pouces, tandis que le Reno 16 Pro adopterait une dalle OLED LTPO plate de 6,78 pouces en définition 1,5K. Les deux modèles devraient conserver des bordures très fines, dans la continuité du design soigné de la gamme Reno.

Le modèle Pro serait le plus ambitieux, avec une puce Dimensity 9500s, une batterie d’environ 7 000 mAh et un bloc photo dominé par un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif périscopique.

Le Reno 16 standard serait attendu avec un Dimensity 8500, mais pourrait conserver une approche photo proche du Pro, avec des capteurs différents.

ColorOS 16.1 et configurations généreuses

La série devrait tourner sous ColorOS 16.1 basé sur Android 16. Le Reno 16 Pro serait proposé jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, avec des coloris blanc, noir, violet et vert.

OPPO muscle sa gamme Reno

Avec cette génération, OPPO semble vouloir rapprocher la série Reno du segment flagship sans basculer totalement dans les prix des Find X. C’est une stratégie cohérente : grand écran LTPO, grosse batterie, capteur 200 MP et zoom périscopique deviennent les nouveaux marqueurs du premium chinois.

Si les fuites se confirment, le Reno 16 Pro pourrait être l’un des smartphones les plus séduisants de l’été pour ceux qui veulent une expérience haut de gamme sans aller jusqu’au Find X.