OPPO Find X9s : un compact haut de gamme avec une batterie géante de 7 000 mAh en préparation

À peine les Find X9 et Find X9 Pro dévoilés, que les premières rumeurs autour des prochains modèles de la série commencent déjà à circuler. Selon les informations du très fiable leaker Digital Chat Station (DCS), OPPO travaillerait déjà sur la Find X9s, un compact haut de gamme qui embarquerait une batterie… de plus de 7 000 mAh.

En avril dernier, OPPO avait lancé plusieurs variantes autour de la gamme Find X8 :

le Find X8 Ultra,

le Find X8s, modèle compact,

et le Find X8s+, une version améliorée du X8.

En suivant ce rythme, la marque devrait donc présenter les Find X9 Ultra, Find X9s et Find X9s+ dès avril 2026, élargissant encore sa gamme premium.

« No 7000, no flagship » : le nouveau mantra de OPPO

Lors du lancement des Find X9, OPPO a affirmé son nouveau slogan : « En 2025, pas de 7000, pas de flagship ». Autrement dit, tous les futurs modèles haut de gamme devront désormais intégrer une batterie de 7 000 mAh ou plus.

Selon DCS, le Find X9 Ultra respectera évidemment cette règle, mais la surprise vient du Find X9s — pourtant conçu comme un modèle compact — qui profiterait lui aussi de cette même capacité massive.

Une avancée impressionnante pour un smartphone censé rester fin et léger.

Une montée en puissance par rapport au Find X8s

Pour mémoire, le Find X8s proposait un écran de 6,32 pouces, le processeur Dimensity 9400+, et une batterie de 5 700 mAh. Le futur Find X9s marquerait donc un bond considérable en autonomie, probablement accompagné d’un nouveau SoC Dimensity 9500+, une version overclockée du 9500 déjà utilisé sur plusieurs flagships récents.

Côté photo, DCS indique que le prototype de test reprendrait le design du Find X9, avec un bloc photo similaire et possiblement un téléobjectif périscopique.

L’ingénieur de test observé par le leaker laisse penser qu’Oppo ne bouleversera pas le design général de la gamme Find X9. L’objectif semble plutôt de pousser les limites de l’efficacité énergétique tout en conservant un format compact, un segment où Oppo est désormais quasi seul face à Xiaomi et Asus.

Et le Find X9s+ ?

Pour le moment, aucune information n’a filtré concernant un éventuel Find X9s+. S’il voit le jour, il pourrait reprendre la philosophie du Find X9 actuel avec quelques optimisations matérielles.

Mais avec un lancement prévu en avril 2026, il faudra encore patienter avant d’en savoir plus.