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Honor Watch 6 Plus : une autonomie record grâce à la batterie Qinghai Lake ?

Honor Watch 6 Plus : une autonomie record grâce à la batterie Qinghai Lake ?

Honor préparerait une nouvelle montre connectée plus ambitieuse qu’il n’y paraît. Selon une fuite de Digital Chat Station, la Honor Watch 6 Plus arriverait en mai avec un design rond et surtout une batterie potentiellement inédite pour une smartwatch.

Une batterie Qinghai Lake au cœur de la promesse

La montre utiliserait la technologie Qinghai Lake à haute teneur en silicium, déjà mise en avant par Honor sur d’autres produits. La fuite évoque même la « plus grande batterie jamais intégrée à une smartwatch », un argument fort dans un marché où l’autonomie reste l’un des principaux points faibles.

Honor aurait aussi testé la montre sur son robot humanoïde Lightning, aperçu lors du semi-marathon robotique de Beijing. Ce dernier a récemment fait parler de lui en terminant l’épreuve en 50 min 26 s.

Au-delà du coup de communication, ce test permettrait à Honor de lier endurance, robustesse et suivi sportif dans un récit très maîtrisé.

Santé, sport et algorithmes maison

La Honor Watch 6 Plus devrait reprendre les fonctions santé avancées déjà poussées par Honor : suivi continu de la pression artérielle, alertes cardiaques et modes sportifs plus intelligents. L’enjeu ne serait plus seulement d’afficher des données, mais de proposer des recommandations : quand accélérer, quand ralentir, quand récupérer.

Tout reste à confirmer, mais Honor semble vouloir attaquer un angle très concret : moins de recharge, plus de suivi, plus d’endurance. Si la promesse batterie tient en usage réel, la Watch 6 Plus pourrait devenir une alternative sérieuse aux montres connectées les plus établies.