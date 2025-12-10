iPhone Fold 2026 : Samsung préparerait la production de 11 millions d’écrans

Le premier iPhone pliable, alias iPhone Fold, n’est plus une hypothèse : 2026 s’impose désormais comme l’année de son arrivée, aux côtés de l’iPhone 18. Et aujourd’hui, un nouveau rapport montre à quel point Apple semble confiant dans ce lancement majeur.

Samsung entre en phase de planification de production

Selon un rapport de ETNews — rapidement retiré, mais archivé par l’analyste Jukan — Samsung Display prévoit de produire 11 millions d’écrans OLED pliables pour Apple. Samsung serait l’unique fournisseur d’écrans de cet iPhone Fold.

Le retrait soudain du rapport laisse penser que Samsung ne veut pas alimenter les spéculations trop tôt. Mais le chiffre, lui, est bien là : 11 millions de panneaux prévus. Même en tenant compte d’environ 1 million d’unités destinées aux tests ou au rebut, cela implique un objectif de 10 millions d’iPhone pliables vendus.

Cela confirme une chose : Apple croit dur comme fer à son premier iPhone pliable. Et, cela malgré un prix estimé autour de 2 400 dollars, soit beaucoup plus cher que les Galaxy Z Fold.

Est-ce réaliste ? Apple peut-il vendre autant d’iPhones pliables ? Oui, les fans attendent ce produit depuis longtemps. Non, trop cher.

Ce ne serait pas la première fois qu’Apple vise trop haut

Apple a déjà surestimé un tout nouveau produit premium. Le Vision Pro (3 699 euros) n’a jamais atteint les objectifs de ventes internes, ni auprès du grand public ni en entreprise. Le casque reste un produit vitrine technologique — impressionnant, mais de niche.

Pourquoi l’iPhone Fold serait différent ? Parce que celui-ci appartient à une catégorie déjà établie et désirée. Les iPhone pliables sont attendus depuis des années, contrairement au Vision Pro qui introduisait une catégorie encore floue.

Le timing d’Apple est meilleur que jamais :

Le Galaxy Z Fold 7 a reçu un accueil exceptionnel.

Samsung, longtemps prudent, relève cette année ses objectifs de ventes de smartphones pliables pour la première fois depuis des générations.

Les consommateurs s’habituent aux pliables : fiabilité, finesse, durabilité… tout a changé depuis les débuts chaotiques de 2019.

Dans ce contexte, viser 10 millions d’unités devient moins irréaliste. Samsung vise 5 millions avec le Fold 7, tandis que Apple, qui vend beaucoup plus d’ultra-premium, veut viser 10 millions. Cela reflète simplement la différence de puissance commerciale entre les deux marques.

Apple a probablement raison d’y croire

Voici les atouts stratégiques que le pliable d’Apple aurait :

Une clientèle premium prête à payer 2 000–2 500 dollars : Les utilisateurs d’iPhone Pro Max achètent déjà des smartphones dans cette fourchette. Une demande latente immense : Chaque année, les recherches « iPhone fold » explosent, malgré l’absence totale du produit. Un écosystème logiciel maîtrisé : Un smartphone pliable d’Apple = des apps optimisées instantanément, sans fragmentation. Une entrée tardive mais mûrement préparée : Apple n’arrive jamais en premier — mais rarement sans impact massif.

Honnêtement, produire 11 millions d’écrans pliables montre une confiance qui ressemble à celle de l’iPhone X en 2017, pas à celle du Vision Pro. Et contrairement au casque XR, l’iPhone Fold est un produit que les gens savent utiliser. Pas besoin d’éduquer le marché. Pas besoin de justifier une catégorie entière. C’est juste un iPhone — mais qui se plie.

Apple ne réinvente pas la roue, elle améliore une catégorie déjà demandée, et apporte une finition que beaucoup attendent pour franchir le pas.