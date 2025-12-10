Accueil » Samsung avance les sorties des Galaxy A07, A37 et A57 pour compenser le retard de la série Galaxy S26

Samsung semble réécrire son agenda habituel pour début 2026. Traditionnellement, la marque ouvre l’année avec sa série Galaxy S en janvier ou début février, avant d’enchaîner avec les Galaxy A en mars.

Mais pour la première fois depuis longtemps, tout ce planning est en train de glisser — et pour une raison bien précise.

Le bouleversement interne : adieu Galaxy S26 Edge, retour du Galaxy S26+

Samsung avait initialement prévu de remplacer le modèle « Plus » par un Galaxy S26 Edge, évolution logique après l’expérience S25 Edge. Problème : le Galaxy S25 Edge a nettement déçu en ventes.

Résultat, le Galaxy S26 Edge est annulé, le Galaxy S26 Plus revient, mais tardivement dans le processus. Les équipes R&D ont dû réorienter le développement en urgence, provoquant un retard global.

Cette réorganisation interne explique pourquoi la série Galaxy S26 serait désormais attendue fin février 2026, au lieu du créneau habituel de début d’année.

Pendant ce temps, les Galaxy A avancent leurs dates de sortie

Pour combler le vide laissé par le retard des Galaxy S26, Samsung semble vouloir maintenir son élan commercial en avançant ses lancements milieu et entrée de gamme.

Selon un nouveau leak, le Galaxy A07 5G pourrait sortir fin décembre 2025 ou tout début janvier 2026, une période plus précoce que d’habitude pour la série A0. Les Galaxy A37 et A57, habituellement attendus en mars/avril, devraient cette fois être lancés dès février 2026. Un changement rare, qui confirme la stratégie : garder de l’activité dans le segment grand public pendant que la gamme premium prend du retard.

Ce que les nouveaux Galaxy A apporteront

Il n’y aura pas de révolution, mais des améliorations importantes côté performances et logiciels.

Galaxy A57 :

Exynos 1680

GPU Xclipse 550

Android 16 préinstallé

Galaxy A37 :

Exynos 1480

GPU Xclipse 530

Android 16 préinstallé

Cette nouvelle génération devrait profiter du boost graphique apporté par les GPU Xclipse, ce qui rendra les Galaxy A plus compétitifs dans leur gamme.

Un décalage nécessaire pour Samsung

Le retard du Galaxy S26 n’est pas anodin. Cela montre que Samsung a été pris de court par les mauvaises performances du S25 Edge, que la gamme S reste stratégique au point de nécessiter un réajustement complet, et que la marque ne veut surtout pas laisser un creux commercial début 2026.

En avançant les Galaxy A, Samsung maintient son rythme, occupe le marché, et évite qu’Apple ou Xiaomi captent trop d’attention dans le segment non-premium avant l’arrivée de son flagship.