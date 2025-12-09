Accueil » iPhone 18 : Apple serait enfin prêt à enterrer la Dynamic Island

La quête d’Apple pour obtenir la dalle parfaite — un bloc de verre sans interruption, sans notch, sans découpe — semble franchir un cap majeur. Une nouvelle fuite venue de la chaîne d’approvisionnement affirme que l’iPhone 18 pourrait être le premier modèle à embarquer un système Face ID totalement dissimulé sous l’écran.

Oui, cela signifie que la Dynamic Island pourrait disparaître dès 2026.

La Dynamic Island n’était qu’un escale — la vraie destination, c’est l’écran pur

Depuis deux ans, la Dynamic Island sert de rustine élégante : un compromis visuel transformé par Apple en une fonctionnalité intelligente. Mais, ce n’était clairement pas le plan final.

Selon un rapport relayé depuis la chaîne de production, Apple teste actuellement une nouvelle génération de technologie 3D sous l’écran, rendue possible par un matériau clé : le micro-transparent glass.

C’est la pièce manquante du puzzle. Pour que Face ID fonctionne sous l’écran, il faut que l’infrarouge traverse le panneau sans être déformé, que les pixels n’interfèrent pas avec le projecteur de points, et que le capteur puisse analyser le visage avec la même précision… sans jamais être visible.

La fuite précise que les composants entrent en phase de validation, un signe clair que la technologie avance plus vite que prévu vers l’iPhone 18.

Sous l’écran : un défi bien plus complexe qu’une simple caméra selfie cachée

On pourrait croire qu’il s’agit d’un rattrapage : après tout, certains smartphones Android cachent déjà leur caméra frontale sous la dalle. Mais, la comparaison ne tient pas une seconde.

Android cache généralement un simple capteur 2D… Apple veut cacher un système biométrique complet, composé d’un projecteur de points IR, d’une caméra infrarouge, d’un capteur de luminosité, et tout le nécessaire pour l’authentification 3D.

Si la moindre couche du « micro-transparent glass » diffuse un peu trop la lumière infrarouge, Face ID échoue, ou pire, Face ID devient moins sûr. C’est pour cette raison que la rumeur 2026–2027 durait depuis si longtemps.

La nouveauté, cette fois, c’est le mot « accélération » dans le rapport. On n’accélère que quand on est très près de la solution.

La fin de la Dynamic Island… vraiment une bonne nouvelle ?

Voilà où l’histoire devient plus nuancée. Techniquement, un écran sans aucune découpe est le Saint Graal du design smartphone. C’est ce que l’iPhone rêvait d’être depuis 2007 : un bloc de verre, pur, sans interruption. Mais soyons honnêtes, la Dynamic Island est devenue l’une des meilleures idées UI d’Apple depuis des années.

Elle a transformé un handicap physique en un mini tableau de bord, un centre d’informations en temps réel, et en hub pour minuteurs, scores sportifs, musique, appels, Live Activities… Son départ signifie qu’Apple devra soit l’abandonner, soit la réinventer ailleurs dans l’interface.

Pas impossible — Apple adore réinventer ce qu’il supprime — mais ce sera une étape symbolique. Et ne t’attends pas à voir cette nouveauté sur les iPhone standard : ce sera une exclusivité Pro/Ultra. Le tout-écran est une démonstration technologique, pas un argument de masse.

2026 ou 2027 : quand le tout-écran deviendra-t-il réalité ?

Les leakers semblent divisés : certains affirment que 2026 est désormais réaliste, d’autres pensent qu’un lancement si rapide serait « trop ambitieux ». Ce nouveau rapport fait toutefois pencher la balance vers le calendrier le plus optimiste.

Si Apple y parvient, l’iPhone 18 pourrait redéfinir une fois de plus le design smartphone, déclencher une ruée chez les concurrents, inaugurer le premier Face ID 3D totalement invisible du marché. Et là encore… c’est typiquement Apple.

Créer une révolution en supprimant quelque chose.