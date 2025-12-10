Accueil » Xiaomi prépare le Xiaomi Tag : un traceur UWB et Find my Device à moins de 25 dollars

Xiaomi s’apprêterait à lancer son propre traceur Bluetooth/UWB, sobrement baptisé Xiaomi Tag, et le positionnement tarifaire annoncé pourrait créer une vraie pression sur Apple, Motorola et tous les acteurs du secteur.

L’information provient du leaker chinois Repeater 002, généralement fiable sur les produits Xiaomi.

Xiaomi Tag : Un lancement aux côtés du Watch 5 et des Buds 6 ?

Selon la fuite, le Xiaomi Tag serait quasiment finalisé et pourrait être présenté le 26 décembre 2025, lors de l’événement de lancement du Xiaomi 17 Ultra en Chine. Ce serait aussi l’occasion pour la marque d’introduire la Xiaomi Watch 5, les Buds 6, et donc ce nouveau traceur.

Les détails restent encore minces, mais plusieurs points semblent désormais acquis :

Nom confirmé : Xiaomi Tag

Support de l’Ultra Wideband (UWB) : Une présence quasi certaine, permettant une localisation ultra précise, comparable à l’option Precision Finding des AirTags, et une meilleure détection directionnelle sur courte distance.

Compatibilité avec le réseau Google Find My Device : Tout comme le Moto Tag de Motorola, les trackers de Chipolo, et les Pebblebee compatibles Google.

Cela signifie que n’importe quel smartphone Android à proximité pourra relayer anonymement la position du tag, même hors ligne — un atout majeur dans l’écosystème Android.

Le point stratégique : un prix agressif

Xiaomi n’a pas encore donné d’indication officielle, mais la stratégie habituelle de la marque laisse penser à une attaque tarifaire frontale.

Aujourd’hui :

Moto Tag → > 25 dollars

Pebblebee Clip → > 25 dollars

Chipolo & autres alternatives → souvent autour de 30 dollars

Si Xiaomi propose de l’UWB, la compatibilité avec Find My Device, un format compact et autonome pour moins de 25 dollars, alors le Xiaomi Tag pourrait rapidement devenir le tracker à acheter pour la majorité des utilisateurs Android. Cela créerait également, pour la première fois, un vrai rival direct et abordable face à l’Apple AirTag.

Une concurrence enfin sérieuse pour le AirTag ?

Depuis le lancement du AirTag en 2021, Apple domine largement le marché des traceurs UWB premium. Les alternatives Android sont longtemps restées limitées ou trop chères.

Xiaomi pourrait enfin changer cette dynamique.