Samsung Galaxy Z Fold 7 : record de ventes en Europe avec plus de 250 000 unités

Samsung vient de confirmer ce que beaucoup pressentaient : un bon smartphone se vend bien. Selon les données de Counterpoint Research, le Galaxy Z Fold 7 a pulvérisé les records de vente en Europe de l’Ouest, devenant le smartphone pliable de type livre le plus vendu dans la région.

En seulement quatre semaines de commercialisation, plus de 250 000 unités du Galaxy Z Fold 7 ont trouvé preneurs en Europe de l’Ouest.

Cela représente plus du double des ventes du Galaxy Z Fold 6 sur la même période. En outre, le Galaxy Z Fold 7 fait 70 % mieux que le précédent best-seller de la série, le Galaxy Z Fold 4. Il surpasse aussi la concurrence directe, notamment le Google Pixel 10 Pro Fold et le Honor Magic V5.

Counterpoint Research n’hésite pas à qualifier ce modèle de véritable accélérateur de démocratisation du pliant sur le marché européen.

Galaxy Z Fold 7 : Pourquoi un tel succès ?

La recette de ce triomphe tient aux améliorations clés introduites par Samsung :

Design repensé : c’est le Galaxy Fold le plus fin et le plus léger jamais sorti, améliorant considérablement l’ergonomie.

Module photo revisité : les performances photo font enfin jeu égal avec les flagships classiques.

Galaxy AI : l’intégration des nouvelles fonctionnalités d’IA apporte une réelle valeur ajoutée au quotidien.

Après plusieurs années d’évolutions incrémentales, le Galaxy Z Fold 7 marque un vrai bond générationnel, qui a su convaincre les sceptiques comme les habitués de la gamme.

Vers une adoption de masse du pliable

Avec ce record, Samsung semble avoir enfin trouvé la bonne formule pour séduire un public plus large. En Europe de l’Ouest, le pliant n’est plus une niche, mais commence à s’imposer comme une alternative crédible aux smartphones traditionnels.

Comme l’explique Jan Stryjak, Associate Director chez Counterpoint Research : « Avec le Galaxy Z Fold 7, Samsung a enfin comblé l’écart avec la concurrence et a porté le pliant vers le grand public. ».