Samsung prépare une batterie externe magnétique Qi2 : vers des Galaxy S26 enfin compatibles MagSafe ?

Samsung ne l’a pas encore annoncé, mais ses accessoires parlent pour lui. Une toute nouvelle batterie externe magnétique signée Samsung vient d’apparaître dans la base de données du Wireless Power Consortium — et il pourrait bien confirmer un tournant majeur pour le futur Galaxy S26.

Baptisé Samsung Magnetic Wireless Battery Pack (référence EB-U2500), l’accessoire arbore un design sobre gris clair et, surtout, un anneau magnétique Qi2 parfaitement assumé. C’est tout simplement le premier chargeur externe de Samsung conçu pour s’aimanter directement au dos d’un téléphone, à la manière d’un MagSafe.

Un signe qui ne trompe pas.

Une batterie externe Qi2 pensé pour s’aligner avec les Galaxy S26

La batterie externe livrée dans la certification Qi2 affiche des caractéristiques très « mainstream » : 15 W de sortie sans fil, une zone d’alignement magnétique standardisée Qi2, un form factor compact, pensé pour rester collé à l’appareil.

Rien de révolutionnaire… sauf que les Galaxy actuels n’ont pas de magnétisme intégré. Pour profiter d’un équivalent MagSafe sur un Galaxy S25, il faut aujourd’hui passer par une coque spéciale, avec anneaux magnétiques intégrés.

À l’inverse, Google a déjà sauté le pas avec ses Pixel 10, désormais compatibles Qi2 nativement.

Samsung, elle, semblait hésiter. Mais entre cette batterie externe et la récente fuite d’un chargeur Qi2 25 W officiel, difficile de continuer à parler de coïncidence.

Vers des Galaxy S26 (enfin) dotés d’aimants intégrés ?

Ce qui intrigue surtout, c’est le timing. Le lancement du Galaxy S26 approche, les fuites s’intensifient, et soudain Samsung commence à homologuer des accessoires magnétiques en série. Impossible de ne pas y voir une stratégie d’écosystème : des accessoires prêts à l’emploi dès le jour J, pour accompagner un changement matériel important.

Selon plusieurs rapports, le Galaxy S26 Ultra pourrait même grimper à 25 W en Qi2, réduisant l’intérêt de la batterie externe limitée à 15 W… mais rendant ce dernier parfaitement adapté aux modèles S26 et S26+.

C’est exactement le type de segmentation qu’affectionne Samsung : une montée en gamme progressive, mais cohérente.

Pourquoi le magnétisme devient indispensable en 2026

Le standard Qi2, dérivé du MagSafe d’Apple, s’impose rapidement : meilleur alignement, moins de pertes énergétiques, accessoires universels, et nouvelles possibilités pour les batteries externes, supports, docks et stations.

Ne pas l’intégrer nativement commence à devenir un handicap — Samsung le sait. La marque a longtemps préféré rester prudente pour ne pas reprendre trop ouvertement les idées d’Apple.

Mais en 2026, ne pas adopter le magnétisme, c’est laisser le marché des accessoires premium aux concurrents. Et cela ne colle plus avec la stratégie d’un groupe qui multiplie les innovations (écrans pliants, rollables, TriFold, etc.).

Un indice de plus : Samsung n’aime pas sortir des accessoires « orphelins »

Historique oblige : Samsung n’a jamais lancé un accessoire sans prévoir un smartphone capable d’en exploiter pleinement les capacités dans les mois qui suivent. Cela vaut pour la charge rapide, les S Pen, DeX Wireless… et désormais, semble-t-il, le magnétisme Qi2.

Dit autrement : si une batterie externe magnétique officielle est prête, c’est que les Galaxy S26 le seront aussi.

Après des années d’hésitation, Samsung semble enfin prête à entrer dans l’ère magnétique

Avec la certification de cette batterie externe Qi2 et l’apparition d’un chargeur magnétique 25 W dans les listings de revendeurs : les indices sont trop nombreux, la fenêtre de lancement est parfaite, la pression de Google et Apple est réelle, et le standard Qi2 est désormais mûr.

Tout indique que les Galaxy S26 intégreront enfin un anneau magnétique interne, sans besoin de coques additionnelles.

Un changement tardif, mais fondamental : il pourrait propulser tout l’écosystème Galaxy dans une nouvelle catégorie d’accessoires, plus simple, plus cohérente, plus premium.

2026 pourrait bien être l’année où Samsung arrête de regarder le train magnétique passer — et monte à bord pour de bon.