Meta reporte ses lunettes de réalité mixte Phoenix à 2027 : voici ce que l’on sait

Meta revoit son calendrier. Selon Business Insider, les nouvelles lunettes de réalité mixte de Meta développées sous le nom de code Phoenix glissent discrètement du second semestre 2026 au premier semestre 2027.

Un délai qui, loin de traduire un recul, s’inscrit dans une volonté assumée de livrer un produit plus ambitieux, plus durable… et plus digne des promesses du métaverse.

Phoenix : des lunettes qui s’inspireraient plus du Vision Pro que des Ray-Ban Meta

Le groupe de Mark Zuckerberg ne part pas de zéro : Meta vend déjà ses casques Quest et ses lunettes Ray-Ban Meta, fusant entre lifestyle et assistance vocale.

Mais, Phoenix semble appartenir à une autre catégorie, plus proche de l’univers du Vision Pro d’Apple que du wearable « discret » avec un form factor plus immersif, un boîtier d’alimentation externe façon « puck » pour alléger la monture, une ambition clairement orientée réalité mixte premium plutôt que simple diffusion AR.

Autrement dit : un appareil qui veut rivaliser avec les grands, et pas seulement suivre la tendance.

Zuck met la pression : « prenez le temps de bien faire »

Business Insider affirme avoir consulté des mémos internes dans lesquels plusieurs dirigeants de Meta annoncent officiellement le report.

Ces échanges feraient suite à des réunions directes avec Mark Zuckerberg, qui aurait demandé aux équipes de prendre davantage de temps pour renforcer la viabilité du produit et améliorer l’expérience utilisateur.

Dans une note conjointe, Gabriel Aul et Ryan Cairns — les patrons de la division métavers — résument la philosophie du retard : « Ce délai nous offre plus de marge pour peaufiner les détails ».

Un signal clair : Meta préfère ralentir la cadence plutôt que sortir un produit inachevé dans un segment où les attentes (et les critiques) sont élevées.

Un report… sur fond de réduction budgétaire

Cette décision intervient dans un contexte stratégique délicat. Bloomberg rapportait cette semaine que Meta prévoit de réduire jusqu’à 30 % le budget alloué au métaverse. L’entreprise, qui a brûlé des montagnes de cash pour développer sa vision immersive, semble désormais vouloir rationaliser son portefeuille d’investissements.

De là à voir un lien direct entre la coupe budgétaire et le report de Phoenix ? Difficile à affirmer.

Mais, l’alignement temporel pose question : Meta chercherait-elle à étaler ses dépenses sur un cycle plus long, ou à recentrer ses priorités technologiques ?

Meta veut un produit qui résiste au temps, pas au hype

Le choix de repousser Phoenix à 2027 illustre une évolution dans la stratégie de Meta : moins de précipitation, plus de maîtrise. Dans un marché où Apple impose déjà un niveau d’exigence démesuré avec le Vision Pro, et où les casques Meta Quest dominent l’entrée de gamme, Phoenix devra trouver sa place : entre réalité augmentée, réalité mixte, et usages professionnels ou quotidiens encore difficiles à définir.

Prendre un an de plus pour solidifier l’expérience pourrait éviter à Meta de reproduire les erreurs de produits trop en avance… ou trop peu aboutis.

Une année de plus pour (peut-être) repenser la stratégie XR de Meta

Avec Phoenix désormais attendu en 2027, Meta traverse une période charnière avec des ambitions XR énormes, un budget métaverse en baisse, une nécessité absolue de convaincre investisseurs et utilisateurs que la vision immersive a un futur durable.

Le lancement de Phoenix n’est plus une simple extension du catalogue Meta : c’est un test grandeur nature de la capacité de groupe à transformer ses rêves de métavers en produits concrets, désirables et viables.