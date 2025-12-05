Accueil » Xiaomi 17 Ultra : les premières images fuitent — et le module photo change radicalement

Xiaomi 17 Ultra : les premières images fuitent — et le module photo change radicalement

Xiaomi 17 Ultra : les premières images fuitent — et le module photo change radicalement

Une nouvelle fuite vient de relancer les rumeurs autour du prochain ultra-flagship de Xiaomi. Xiaomi s’apprêterait à dévoiler son Xiaomi 17 Ultra d’ici la fin du mois en Chine. Rien d’officiel pour l’instant, mais de nouvelles photos-espion diffusées sur Weibo viennent crédibiliser les précédents bruits de couloir.

Et surtout : elles révèlent un changement majeur du design photo, suffisamment visible malgré la coque de protection utilisée pour masquer le prototype.

Un module photo repensé : adieu le cercle, bonjour le bloc compact

Les clichés montrent un smartphone supposément protégé par un étui anti-fuite. Malgré cela, le module photo est parfaitement discernable — et ce n’est clairement plus le cercle massif qui caractérisait le Xiaomi 15 Ultra.

On distingue trois capteurs clairement visibles, un périscope téléobjectif reconnaissable à sa forme allongée, un flash, et plusieurs ouvertures supplémentaires, probablement réservées à des capteurs de mesure (ToF, capteur de couleur, etc.).

Le bloc semble plus compact, plus dense, et possiblement mieux intégré au châssis. Un changement qui pourrait signaler une nouvelle philosophie de design pour la série Ultra.

Un appareil photo potentiellement monstrueux

Selon les dernières rumeurs, la configuration serait la suivante :

50 mégapixels — Capteur principal 1 pouce (OmniVision OV50X pressenti)

200 mégapixels — Téléobjectif périscopique

50 mégapixels — Ultra grand-angle

Ce serait un retour au triple module, alors que le Xiaomi 15 Ultra proposait un quadruple capteur. Mais vu la taille annoncée du périscope de 200 mégapixels, Xiaomi pourrait miser sur des capteurs plus ambitieux plutôt qu’un nombre plus élevé.

Ce choix rappelle ce qu’a fait Samsung sur ses Ultra : simplifier le module, mais monter en qualité individuelle.

Design et construction : métal, vis apparentes, et un look de prototype

Les images montrent un châssis métallique, une finition noire, et surtout des découpes de vis apparentes, preuve qu’il s’agit encore d’un appareil de test. Difficile donc d’affirmer que le rendu final ressemblera exactement à cela, mais la direction générale paraît crédible.

Côté composants internes, les sources évoquent :

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Batterie entre 6 000 et 7 000 mAh

Si cela se confirme, Xiaomi s’apprête à livrer l’un des plus gros blocs batterie jamais vus sur un Ultra, probablement accompagné d’une charge très rapide (pas encore précisée), et d’une autonomie potentiellement record pour un smartphone haut de gamme.

À quoi s’attendre ?

Le Xiaomi 17 Ultra pourrait marquer un tournant avec un nouveau design photo, des capteurs encore plus ambitieux, une autonomie surdimensionnée, de puissantes performances avec le Snapdragon Elite Gen 5, et une stratégie plus agressive face aux Galaxy S26 Ultra, OPPO Find X9 Ultra et vivo X300 Ultra.

Si Xiaomi maintient son calendrier habituel, une annonce en Chine avant la fin du mois est tout à fait plausible, suivie d’un lancement global au printemps 2026.