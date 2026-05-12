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iPhone pliable : Apple préparerait des couleurs sobres pour son premier modèle

iPhone pliable : Apple préparerait des couleurs sobres pour son premier modèle

Le premier iPhone pliable continue d’alimenter les fuites. Selon les dernières rumeurs, Apple préparerait une palette de couleurs très restreinte pour ce modèle, sous dénommé iPhone Ultra, avec des finitions sobres comme le blanc, l’argent, le gris foncé ou un bleu très profond.

Cette stratégie rappellerait celle de l’iPhone X, lancé en 2017 avec seulement deux couleurs : argent et gris sidéral. Apple semble vouloir présenter son iPhone pliable comme un produit de rupture, mais avec une esthétique maîtrisée plutôt qu’expérimentale.

iPhone Ultra : Une approche différente des pliables Android

Là où Samsung, Honor ou OPPO jouent parfois avec des coloris plus audacieux, Apple privilégierait une apparence plus professionnelle.

Le message est clair : ce premier iPhone pliable ne serait pas pensé comme un gadget futuriste, mais comme un objet ultra-premium, capable de s’intégrer naturellement dans la gamme iPhone.

Apple n’a toujours pas confirmé l’existence de cet iPhone pliable. Les rumeurs évoquent toutefois un lancement possible fin 2026, avec un format livre, un écran interne proche d’un iPad mini et un prix qui pourrait avoisiner les 2 000 dollars.

La marque travaillerait surtout à résoudre les faiblesses classiques des pliables : pliure visible, durabilité de la charnière et fiabilité de l’écran sur le long terme.

Apple veut rendre le pliable intemporel

Si ces couleurs se confirment, Apple ferait un choix très cohérent : éviter les finitions trop marquées pour installer son premier pliable comme un produit durable, élégant et sérieux.

Le véritable enjeu ne sera pas seulement de concurrencer Samsung. Il sera de convaincre que le smartphone pliable n’est plus une curiosité technologique, mais une nouvelle catégorie capable de devenir désirable à grande échelle.