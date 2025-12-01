Accueil » Xiaomi 17 Ultra : un traitement de lentilles Leica pour corriger les reflets

Xiaomi 17 Ultra : un traitement de lentilles Leica pour corriger les reflets

Xiaomi 17 Ultra : un traitement de lentilles Leica pour corriger les reflets

Le mois de décembre s’annonce chargé pour Xiaomi. Selon les dernières fuites de Smart Pikachu, la marque finalisera très prochainement l’annonce du Xiaomi 17 Ultra, nouvelle tête d’affiche venant compléter la famille lancée en septembre.

Et ce modèle pourrait marquer un tournant : non pas par une surenchère de mégapixels⁠ — déjà bien présente — mais par un retour aux fondamentaux… ceux de l’optique pure.

Xiaomi 17 Ultra : Un nouveau revêtement Leica pour corriger les défauts

L’information majeure, c’est elle : Xiaomi aurait travaillé avec Leica sur un nouveau traitement de lentilles, spécifiquement conçu pour augmenter la transmission lumineuse, réduire les reflets parasites, limiter le ghosting, améliorer la netteté perçue, et garantir une fidélité colorimétrique plus naturelle.

En clair : corriger les aberrations directement dans le hardware, et moins compter sur les algorithmes pour rattraper les défauts.

Un positionnement qui va dans le sens des puristes — et renforce la collaboration Xiaomi × Leica, devenue l’un des arguments principaux de la gamme Ultra.

Un triple module “qualitatif”, avec deux capteurs hors norme

Exit le quadruple module de la génération précédente. Selon le tipster, Xiaomi ferait un choix assumé : moins de caméras, mais meilleures.

Le trio attendu serait le suivant :

50 mégapixels – capteur 1 pouce (probablement l’OmniVision OV50X)

200 mégapixels – périscope téléobjectif (le module le plus massif et agressif jamais vu sur un Xiaomi)

50 mégapixels – ultra grand-angle

Ce nouveau montage signe une approche plus pragmatique : couvrir les focales essentielles, mais avec des capteurs haut de gamme et un pipeline optique réinventé.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 : un Ultra digne de 2026

Sans surprise, le Xiaomi 17 Ultra adoptera le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce la plus avancée de Qualcomm, notamment pour le traitement photo/vidéo (ISP 20 bits, pipeline multi-expositions, HDR amélioré) et les capacités IA locales.

L’objectif est clair : exploiter pleinement les nouveaux capteurs et le nouveau revêtement Leica sans compromis sur la vitesse.

Ultime surprise : une batterie nettement plus grosse

Un bond rare dans la gamme : le Xiaomi 17 Ultra pourrait embarquer entre 6 000 et 7 000 mAh. Pour un Ultra, c’est énorme. Le message est simple : puissance, photo… et endurance record.

Retour à un écran plat + capteur ultrasons

Après plusieurs générations de bordures incurvées, Xiaomi reviendrait à un écran plat, choix de plus en plus apprécié par les joueurs, les utilisateurs de verre trempé, et ceux qui préfèrent éviter les reflets des bords incurvés.

Le tout couplé à un capteur d’empreintes ultrasonique, maintenant incontournable sur les modèles premium.

Satellite, châssis renforcé, et un écosystème élargi

Le Xiaomi 17 Ultra embarquerait une double communication satellite, et un design renforcé pour une durabilité accrue. Et côté écosystème, deux nouveaux produits devraient être dévoilés en même temps le Band 10 Pro, nouveau bracelet connecté, et le premier NAS maison de Xiaomi — une entrée stratégique dans le stockage domestique.

Avec cette génération, Xiaomi semble vouloir se distinguer non par la fiche technique brute, mais par une vision plus ambitieuse. Si les fuites se confirment, le Xiaomi 17 Ultra pourrait devenir l’un des smartphones photo les plus cohérents et les plus radicaux de 2026.