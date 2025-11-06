Le OPPO Find X9 Ultra arrive en Europe début 2026

Les choses s’accélèrent du côté de OPPO. Après plusieurs mois de rumeurs, une nouvelle fuite suggère que le Find X9 Ultra, le futur smartphone ultra haut de gamme du constructeur chinois, sera lancé à l’international d’ici la fin du premier trimestre 2026.

C’est ce qu’affirme le leaker réputé Yogesh Brar sur X.

Find X9 Ultra : Une sortie mondiale inédite pour un modèle “Ultra” de OPPO

Jusqu’à présent, OPPO réservait ses modèles Ultra au marché chinois. La marque ne proposait à l’international que les versions standard et Pro de ses flagships Find X.

Mais si cette fuite se confirme, le Find X9 Ultra pourrait être le premier modèle Ultra à sortir sur les marchés européens et indiens — une décision stratégique qui placerait OPPO face à Samsung et Xiaomi sur le segment des smartphones premium.

Brar précise toutefois que la sortie en Inde dépendra du succès commercial des Find X9 et Find X9 Pro, qui doivent être lancés ce mois-ci dans le pays.

Fiche technique supposée du Find X9 Ultra

Les rumeurs indiquent que le Find X9 Ultra embarquerait des caractéristiques de tout premier plan :

Écran : dalle OLED 2K de 6,8 pouces à 120 Hz, avec capteur d’empreinte ultrasonique intégré

Processeur : Snapdragon 8 Elite Gen 5

Batterie : environ 7 000 mAh

Charge : 80 W filaire et 50 W sans fil

Système : ColorOS 16 basé sur Android 16

Module photo (rumeurs) :

Capteur principal : 200 mégapixels Sony IMX09E avec OIS

Ultra grand-angle : 50 mégapixels

Téléobjectifs périscopiques : deux capteurs de 50 mégapixels

Caméra frontale : 50 mégapixels

Certains rapports évoquent même la présence d’un capteur multispectral pour améliorer la fidélité des couleurs — une technologie qui renforcerait encore la réputation de OPPO dans la photographie mobile.

Un monstre d’autonomie et de puissance

Avec une batterie de 7 000 mAh, OPPO viserait clairement la performance sur la durée, tout en maintenant une recharge rapide et efficace.

Ce serait un atout majeur face à ses concurrents directs :

Une concurrence féroce pour Samsung

Si le Find X9 Ultra et le Vivo X300 Ultra sont bien commercialisés à l’international, Samsung n’aura plus le champ libre sur le segment “ultra-premium”.

D’autant plus que le Galaxy S26 Ultra devrait conserver une fiche technique assez similaire au S25 Ultra, avec seulement des optimisations mineures sur le capteur téléobjectif et la charge rapide. Le résultat : une bataille de titans Android à venir début 2026.

L’arrivée du Find X9 Ultra à l’international marquerait un tournant pour OPPO. Après des années à réserver ses modèles Ultra au marché chinois, la marque semble prête à concurrencer directement Samsung et Vivo sur la scène mondiale.

Si les promesses de performances, d’autonomie et surtout de photographie se confirment, le Galaxy S26 Ultra pourrait enfin faire face à un véritable rival Android à armes égales.