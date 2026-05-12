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Windows 11 : Microsoft préparerait un mode Low Latency Profile pour rendre le système plus réactif

Windows 11 : Microsoft préparerait un mode Low Latency Profile pour rendre le système plus réactif

Windows 11 peut tourner sur des machines très puissantes et pourtant donner parfois l’impression de traîner. Un menu Démarrer qui s’ouvre avec un léger retard, un clic droit moins instantané qu’attendu, un Explorateur de fichiers qui manque de nervosité : ces micro-latences finissent par peser sur l’expérience.

Microsoft semble en avoir conscience. Après plusieurs optimisations récentes, l’entreprise testerait désormais une fonction appelée Low Latency Profile, pensée pour rendre Windows 11 plus fluide au quotidien.

Un boost CPU très court pour les actions importantes

Le principe serait simple : lorsque Windows détecte une action prioritaire, le système pousserait brièvement le processeur à sa fréquence maximale.

Cela pourrait concerner l’ouverture d’une application, le lancement du menu Démarrer, l’affichage d’un panneau système, l’ouverture des paramètres rapides ou encore l’utilisation du menu contextuel. Ce boost ne durerait qu’une à trois secondes, mais suffirait à réduire la sensation de délai.

Selon des tests rapportés par Windows Central, certaines applications intégrées comme Microsoft Edge ou Outlook pourraient se lancer jusqu’à 40 % plus vite. Les interactions avec le menu Démarrer et les menus contextuels progresseraient même jusqu’à 70 %.

Batterie et chauffe : le point à surveiller

La principale question concerne évidemment l’impact énergétique. Faire grimper le CPU à sa fréquence maximale peut sembler risqué sur un ordinateur portable, surtout pour l’autonomie et la température. Mais, l’effet devrait rester limité, puisque l’accélération ne s’activerait que par très courtes impulsions.

Microsoft chercherait encore à ajuster la durée du boost et les situations dans lesquelles il se déclenche.

On ne sait pas encore si les utilisateurs pourront activer ou désactiver manuellement ce mode lorsqu’il sera disponible.

Une mise à jour discrète, mais essentielle

Low Latency Profile ne sera probablement pas une nouveauté spectaculaire à présenter en keynote. Pourtant, c’est exactement le genre d’amélioration dont Windows 11 a besoin. Car, la performance perçue ne dépend pas seulement des benchmarks. Elle se joue dans les gestes les plus simples : ouvrir une fenêtre, lancer une recherche, afficher un menu.

Si Microsoft parvient à rendre ces actions plus immédiates sans sacrifier l’autonomie, Windows 11 pourrait enfin gagner cette sensation de fluidité qui lui manque encore face à macOS.