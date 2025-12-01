Accueil » Galaxy S26 Ultra : un rafraîchissement minimal du flagship de Samsung

Des évolutions timides, un possible recul, et un prix qui grimpe : faut-il vraiment s’y intéresser ? Samsung semble avoir appuyé sur Pause.

Selon Ice Universe, la référence absolue des fuites Samsung, le Galaxy S26 Ultra ne serait qu’un rafraîchissement minimal du Galaxy S25 Ultra. Pire : dans un domaine clé, il pourrait même faire un pas en arrière. À un an d’intervalle, difficile de justifier un changement de génération.

Galaxy S26 Ultra : Un Ultra qui change peu… parfois pour le moins bien

Samsung conserverait le format 6,9 pouces QHD introduit sur le S25 Ultra, mais le Galaxy S26 Ultra profitera d’un nouvel atout : une dalle OLED basée sur le matériau M14, le plus avancé du moment.

La fiche technique brute, elle, évolue très peu

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (comme tous les flagships 2026),

12/16 Go de RAM inchangés,

stockage identique (256 Go → 1 To),

batterie de 5 000 mAh,

modules photo reprenant les mêmes résolutions.

Le seul changement notoire côté hardware pourrait être… un capteur plus petit pour le téléobjectif 10 mégapixels à zoom 3x. Une décision surprenante pour un modèle Ultra.

La seule amélioration attendue : la charge, qui pourrait passer de 45 W à 65 W.

Samsung affinerait légèrement son fleuron, avec une épaisseur passant de 8,2 mm à 7,9 mm, et un poids passant de 218 g à 214 g. Un design plus élégant, oui. Mais probablement au détriment d’un module photo plus ambitieux… ou d’une batterie plus généreuse.

Quand le diable est dans les détails : ce qui s’améliore vraiment

Ce que la fiche technique ne dit pas raconte souvent une autre histoire.

Une dalle M14 bien plus efficace

Cette génération de matériaux affiche de nets gains : plus de luminosité, moins de consommation, durée de vie accrue, et compatibilité avec la technologie CoE (Color Filter on Encapsulation), qui rend l’écran plus fin et encore plus lumineux.

Les passionnés d’affichage y verront une vraie upgrade.

Une RAM plus rapide

La RAM LPDDR5X atteignant 10,7 Gb/s permettra une meilleure réactivité, un boost tangible pour le traitement photo/vidéo, et moins de chauffe en multitâche intensif.

Une optique potentiellement plus lumineuse

Les capteurs principaux (200 mégapixels et 50 mégapixels 5x) pourraient adopter une ouverture plus large, améliorant les performances nocturnes. Combiné à la nouvelle puce Qualcomm, l’imagerie computational devrait franchir un cap.

Bref : sur les détails invisibles, Samsung progresse. Sur le reste, il stagne.

Le vrai problème : un Ultra plus cher… pour un ultra-petit changement

Le Galaxy S25 Ultra démarrait déjà à 1 299,99 dollars. Et pourtant, tout indique une hausse tarifaire sur la génération Galaxy S26. Dans un contexte où les coûts des composants grimpent, Samsung ne serait pas seul à revoir ses prix.

Mais pour un modèle aux améliorations essentiellement internes, le risque est clair : Le Galaxy S26 Ultra pourrait sembler trop faible pour justifier un investissement à quatre chiffres.

Un Ultra pour ceux qui n’ont pas acheté le S25 Ultra

Si tu possèdes déjà le Galaxy S25 Ultra, les arguments sont minces — voire inexistants — pour passer au S26 Ultra. En revanche, ceux venant d’un Galaxy S23 Ultra ou plus ancien, ou ceux qui veulent la meilleure dalle OLED Samsung, y trouveront peut-être un modèle plus séduisant.

Mais pour un smartphone censé incarner le savoir-faire absolu de Samsung, la question reste entière : où est passée l’innovation Ultra ?