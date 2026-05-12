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Galaxy Z TriFold 2 : Samsung pourrait relancer son pliable à trois volets avec une amélioration clé

Galaxy Z TriFold 2 : Samsung pourrait relancer son pliable à trois volets avec une amélioration clé

Lorsque Samsung a annulé son premier Galaxy Z TriFold après son annonce initiale, beaucoup y ont vu la fin des ambitions tri-fold du constructeur. Pourtant, un nouveau brevet récemment repéré suggère qu’un Galaxy Z TriFold 2 pourrait finalement revenir sous une forme plus aboutie.

Et cette fois, Samsung semble vouloir corriger l’une des plus grosses critiques adressées au premier modèle : l’absence de S Pen.

Les illustrations du brevet montrent un appareil qui conserve la philosophie du premier Galaxy Z TriFold. On retrouve un smartphone capable de se plier en trois, avec un grand écran interne proche d’une tablette une fois déployé, ainsi qu’un écran externe classique pour les usages rapides.

Visuellement, Samsung ne semble donc pas vouloir révolutionner la formule. Le vrai changement se situerait dans l’intégration du stylet.

Galaxy Z TriFold 2 : Un emplacement S Pen directement dans la charnière

Le brevet suggère que Samsung travaillerait sur un logement dédié au S Pen intégré dans l’une des charnières du smartphone. L’idée paraît particulièrement logique sur un appareil de cette taille. Une fois ouvert, un tri-fold devient presque une mini-tablette, un format idéal pour la prise de notes, le dessin ou le multitâche avancé.

Selon les schémas du brevet, le stylet serait maintenu grâce à un système électromagnétique capable de verrouiller et libérer automatiquement le S Pen selon l’état du pliage.

Samsung envisagerait même des capteurs capables de surveiller la position du stylet afin d’éviter toute interférence avec le mécanisme de pliage.

Samsung répondrait enfin à une vraie demande utilisateur

Le premier Galaxy Z TriFold, malgré son prix de près de 2 900 dollars, avait rapidement suscité une frustration : un écran géant sans compatibilité stylet semblait incohérent pour de nombreux utilisateurs.

Samsung semble avoir retenu la leçon.

Cette évolution montre aussi un changement intéressant dans la stratégie du constructeur. Les pliables ne cherchent plus uniquement à impressionner visuellement. Ils doivent désormais justifier leur format par des usages concrets.

Le vrai problème reste le coût

Reste une question majeure : le prix. Plusieurs rapports indiquaient déjà que Samsung vendait son premier TriFold à perte en raison des coûts extrêmement élevés des composants et de la complexité industrielle du produit.

Or, ajouter un système S Pen intégré, des électroaimants et des capteurs supplémentaires ne ferait qu’augmenter encore la facture.

Dans un contexte où le prix de la mémoire et des composants premium continue de grimper, un Galaxy Z TriFold 2 pourrait facilement dépasser les 3 000 dollars.

Samsung continue de préparer l’après-smartphone classique

Même si ce brevet ne garantit pas un lancement commercial, il montre une chose importante : Samsung continue d’explorer activement le futur des appareils pliables.

Le constructeur sait probablement que le marché du smartphone classique approche d’une forme de stagnation. Les formats hybrides, les écrans flexibles et les usages multitâches deviennent donc des terrains d’expérimentation stratégiques.

Le Galaxy Z TriFold 2 pourrait ainsi devenir moins un simple smartphone de luxe qu’une démonstration technologique destinée à définir ce que pourrait être l’informatique mobile dans les prochaines années.

Et à ce niveau-là, le prix n’est presque plus le sujet principal.