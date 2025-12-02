Accueil » Vivo X300 Ultra : un monstre d’endurance en préparation pour défier le OPPO Find X9 Pro

Le OPPO Find X9 Pro impressionne depuis son lancement grâce à sa gigantesque batterie de 7 500 mAh, qui lui garantit une autonomie de plusieurs jours et lui a valu le titre officieux de « roi de l’endurance ». Mais, ce règne pourrait être de courte durée : Vivo s’apprêterait à riposter avec un vivo X300 Ultra doté d’une capacité presque aussi extrême.

Selon une nouvelle fuite du leaker fiable Smart Pikachu sur Weibo, Vivo prépare une sortie au premier trimestre 2026. Une information corroborée par Digital Chat Station, qui évoquait déjà une fenêtre de lancement en mars 2026 — en parfaite cohérence avec le calendrier habituel des flagships Vivo.

Vivo X300 Ultra : Une batterie qui vise clairement le trône

Vivo a fait de l’autonomie un argument majeur ces dernières années :

Le rythme est clair : montée en puissance graduelle… jusqu’à ce que le Vivo X300 Ultra fasse un bond spectaculaire vers environ 7 000 mAh.

Ce chiffre le placerait dans le sillage des champions actuels :

OPP Find X9 Pro : 7 500 mAh

Xiaomi 17 Pro Max : 7 500 mAh

Avec une telle capacité, Vivo se positionne directement dans la course aux smartphones les plus endurants du marché. La vraie question devient : OPPO va-t-il pousser l’avantage encore plus loin avec un Find X9 Ultra à 8 000 mAh ?

La rumeur l’affirme depuis plusieurs mois — et si cela se confirme, la bataille des mastodontes de batterie en 2026 sera particulièrement intense.

Un équipement haut de gamme… encore confidentiel

Peu d’informations techniques ont filtré, mais les premières fuites dessinent un appareil clairement orienté premium :

Snapdragon 8 Elite Gen 5 : La puce Qualcomm la plus avancée de 2026, déjà annoncée sur plusieurs futurs flagships haut de gamme.

: La puce Qualcomm la plus avancée de 2026, déjà annoncée sur plusieurs futurs flagships haut de gamme. Nouveau module photo centré sur une optique 35 mm : Vivo miserait sur un capteur principal Sony Lytia 901, associé à cette focale plus « photographique », promesse d’un rendu plus naturel et d’un bokeh plus organique.

: Vivo miserait sur un capteur principal Sony Lytia 901, associé à cette focale plus « photographique », promesse d’un rendu plus naturel et d’un bokeh plus organique. Une sortie globale dès le premier jour : Une excellente nouvelle : contrairement au vivo X200 Ultra, resté exclusif à la Chine, le vivo X300 Ultra serait lancé directement à l’international.

Un challenger majeur pour début 2026

S’il confirme cette batterie XXL, son nouveau capteur et la présence du Snapdragon 8 Elite Gen 5, le vivo X300 Ultra pourrait devenir l’un des flagships les plus attendus du début de l’année 2026 — et un sérieux rival pour OPPO et Xiaomi sur le terrain de l’autonomie extrême.

Vivo semble bien décidé à ne laisser aucun constructeur régner longtemps sur le segment Ultra.