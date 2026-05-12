Logitech pourrait bien appliquer la logique du pliable à un objet beaucoup plus discret que le smartphone : la souris. Selon des images marketing divulguées par WinFuture, la marque travaillerait sur une souris sans fil ultra-portable capable de se refermer comme un petit clapet.

Une héritière plus compacte de la Microsoft Arc Mouse

Le concept rappelle immédiatement la Surface Arc Mouse de Microsoft, lancée avec son profil incurvé et son format plat pour le transport. Mais Logitech irait plus loin : au lieu de simplement s’aplatir, cette nouvelle souris se plierait vers l’intérieur, façon mini clapet, pour mieux se glisser dans une poche ou une sacoche.

La marque abandonnerait aussi la molette classique au profit d’une zone tactile baptisée « Adaptive Touch Scrolling », placée entre les deux boutons principaux. L’idée : conserver le geste du défilement, mais dans un format plus fin et plus minimaliste.

Pensée pour les travailleurs mobiles

La promesse vise clairement les nomades numériques, étudiants et professionnels hybrides. D’après les éléments fuités, la souris pourrait se connecter à trois appareils en Bluetooth, fonctionner sur plusieurs systèmes et adopter une forme ambidextre. Logitech avancerait même une réduction de 22 % de la tension musculaire par rapport à l’usage d’un trackpad d’ordinateur portable.

C’est là que le produit devient intéressant : il ne cherche pas à remplacer une MX Master sur un bureau, mais à offrir une alternative plus confortable qu’un trackpad sans sacrifier la portabilité.

Un pari malin, mais encore incomplet

Les grandes inconnues restent nombreuses : autonomie, DPI, prix, solidité de la charnière et date de lancement. Logitech n’a pas encore officialisé l’accessoire, mais la présence de visuels marketing laisse penser qu’une annonce pourrait se rapprocher.

Si le pliable a longtemps été un argument spectaculaire dans les smartphones, Logitech pourrait lui donner une version plus pragmatique : moins de démonstration, plus d’usage. Une souris qui se ferme comme un objet de poche, c’est peut-être exactement le genre de petite idée capable de séduire l’ère du travail mobile.