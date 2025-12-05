Accueil » Ubuntu Pro débarque sur Windows via WSL — et c’est gratuit pour un usage personnel

Canonical apporte 15 ans de correctifs de sécurité Linux directement dans Windows. Une petite révolution pour les développeurs.

En effet, Canonical vient de lâcher une bombe pour tous ceux qui utilisent Linux via le Windows Subsystem for Linux (WSL) : Ubuntu Pro est désormais disponible sur WSL, avec la même qualité de support et de sécurité que sur les serveurs Linux… et totalement gratuit pour un usage personnel.

Pour les millions de développeurs coincés sur Windows dans leur entreprise, mais qui préfèrent coder et administrer en environnement Linux, c’est une très bonne nouvelle.

Pourquoi Ubuntu Pro sur WSL est un game changer ?

WSL est devenu l’un des outils fondamentaux pour les développeurs modernes. Il offre :

Une distribution Linux native intégrée à Windows

La possibilité d’exécuter des outils en ligne de commande

Le support complet des applications Linux en mode graphique (WSLg)

Une performance très proche d’un Linux installé nativement

Mais jusqu’ici, WSL n’offrait pas la même robustesse, ni la même protection long-terme que les environnements Linux traditionnels utilisés en entreprise.

C’est précisément ce qu’Ubuntu Pro vient corriger.

15 ans de correctifs de sécurité sous Windows

Avec Ubuntu Pro, Canonical apporte :

Des correctifs CVE étendus (Expanded Security Maintenance)

Jusqu’à 15 ans de patchs de sécurité sur les versions LTS

Une stabilité équivalente aux serveurs Ubuntu en production

Oui, ton environnement Linux sous Windows sera probablement mis à jour plus longtemps que Windows 11 lui-même.

Ubuntu Pro sur WSL devient ainsi un outil sérieux pour les entreprises avec obligations de compliance, les développeurs qui veulent un environnement safe et stable et les power users qui ne veulent pas gérer une VM lourde

Gratuit pour un usage personnel (et simple à installer)

Canonical propose Ubuntu Pro pour WSL sans frais pour les utilisateurs individuels.

Pour en profiter, il suffit de :

Récupérer un token Ubuntu Pro sur ton dashboard Canonical Installer l’appli Ubuntu Pro for WSL depuis le Microsoft Store Enregistrer tes distributions Ubuntu existantes depuis l’app

L’application gère ensuite automatiquement ton statut Pro et les mises à jour de sécurité. Aucun script compliqué, aucune commande obscure — c’est exactement ce que les utilisateurs attendaient.

Pensé pour les développeurs modernes

Ce lancement s’inscrit dans un écosystème WSL qui ne cesse de gagner en maturité :

WSL 2 offre des performances quasi natives

Le partenariat Microsoft + NVIDIA permet un accès direct au GPU depuis WSL, idéal pour l’IA, CUDA, PyTorch, TensorFlow

La version 24.04 LTS d’Ubuntu bénéficie d’optimisations majeures pour le développement et l’IA

Avec Ubuntu Pro, WSL devient encore plus une plateforme de développement robuste, sécurisée et prête pour la production.

Une synergie Canonical + Microsoft qui monte en puissance

Ce mouvement confirme une tendance : Windows n’est plus un système fermé. C’est une plateforme hybride où Linux occupe une place stratégique.

Canonical, Microsoft et NVIDIA travaillent ensemble pour transformer WSL en un espace de développement performant, sécurisé, compatible cloud et entreprise et adapté aux workloads ML/AI. C’est un pont entre deux mondes qui étaient, il y a encore quelques années, totalement opposés.

Disponible dès maintenant

Tu peux installer Ubuntu Pro pour WSL dès aujourd’hui via le Microsoft Store (appli officielle), ou sur GitHub (sources et versions bêta).

Si tu utilises WSL — surtout Ubuntu 24.04 LTS — c’est probablement l’amélioration la plus importante que tu puisses activer cette année.