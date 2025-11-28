Xiaomi 17 Ultra fuite : le module photo passerait à 3 capteurs

Le Xiaomi 17 Ultra est le dernier grand absent de la gamme Xiaomi 17. Pourtant, les choses s’accélèrent : les tests locaux auraient déjà commencé en Inde, et un nouveau leak dévoile le smartphone équipé du Photography Kit, confirmant deux coloris — beige et noir — et un changement majeur côté photo… qui risque de faire parler.

Et pour cause : le module arrière du Xiaomi 17 Ultra n’affiche plus que trois caméras, malgré quatre découpes visibles. Un choix qui pourrait passer pour une régression après le quadruple module du Xiaomi 15 Ultra.

Sauf que cette année, Xiaomi ne retire pas un capteur : il remplace un téléobjectif par un monstre de résolution.

Xiaomi 17 Ultra : Trois capteurs, mais tous surdimensionnés

D’après les dernières fuites, voici la configuration photo du Xiaomi 17 Ultra :

50 mégapixels OmniVision OVX10500U — capteur principal nouvelle génération

200 mégapixels Samsung S5KHPE — téléobjectif périscopique haute résolution

50 mégapixels OV50M/S5KJN5 — ultra grand-angle

Oui, Xiaomi supprime le téléphoto 3x de 50 mégapixels du 15 Ultra. Mais, il le remplace par un 200 mégapixels périscope, bien plus polyvalent et capable d’un zoom optique plus ambitieux, d’un crop ultra-détaillé et d’une meilleure stabilisation.

Au total : moins de capteurs, plus de qualité. Une stratégie déjà vue chez Apple ou Google : réduire la complexité, augmenter les performances.

À l’avant, on reste dans le très solide avec une caméra frontale de 50 mégapixels OV50ME.

Le Photography Kit, toujours présent — et plus premium

Les rendus montrent aussi la nouvelle version du Photography Kit, en beige et noir :

poignée détachable façon appareil photo compact,

bouton physique de déclenchement,

grip texturé plus ergonomique,

fixation arrière remaniée.

Xiaomi semble vouloir renforcer l’identité « pro photo » de son Ultra, déjà l’un des smartphones préférés des photographes mobiles en 2024–2025.

Lancement imminent en Chine, mondial juste après

Les sources évoquent un lancement en décembre 2025 ou début janvier 2026 pour la Chine, puis une annonce internationale conjointe avec les autres Xiaomi 17 en début 2026, probablement au MWC 2026.