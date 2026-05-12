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WhatsApp Plus : Meta teste un abonnement payant qui ressemble surtout à un pack de personnalisation

WhatsApp Plus : Meta teste un abonnement payant qui ressemble surtout à un pack de personnalisation

Pendant plus de dix ans, WhatsApp a défendu une promesse simple : une messagerie gratuite, rapide, sans fioritures et sans abonnement pour les utilisateurs classiques. Avec WhatsApp Plus, Meta commence pourtant à brouiller cette identité.

Le nouveau service payant est actuellement déployé auprès d’un nombre limité d’utilisateurs iPhone via l’App Store. Mais, contrairement à Telegram Premium ou à certaines offres concurrentes, WhatsApp Plus ne transforme pas vraiment l’expérience. Il l’habille.

WhatsApp Plus : Des couleurs, des icônes et des stickers

WhatsApp Plus propose surtout des options esthétiques. Les abonnés peuvent choisir parmi 18 couleurs d’accent pour remplacer le vert traditionnel de l’application. Ils ont aussi accès à 14 icônes alternatives pour l’écran d’accueil, à des packs de stickers animés premium et à 10 sonneries d’appel exclusives.

L’un des rares ajouts réellement pratiques concerne les conversations épinglées : WhatsApp Plus permettrait d’en fixer jusqu’à 20, contre trois habituellement.

Le reste de l’expérience ne change pas. Les messages chiffrés de bout en bout, les appels, les vidéos et les statuts restent identiques pour les utilisateurs gratuits.

Un prix autour de 2,49 euros par mois

En Europe, l’abonnement serait proposé autour de 2,49 euros par mois. Meta testerait aussi une période d’essai gratuite selon les régions.

Pour l’instant, l’abonnement passe par la facturation mensuelle de l’App Store et n’est pas disponible pour les comptes WhatsApp Business. Un choix étonnant, car les professionnels seraient probablement les plus enclins à payer pour des fonctions avancées.

Le problème : la concurrence offre déjà mieux gratuitement

La vraie faiblesse de WhatsApp Plus tient à la valeur perçue. Telegram propose depuis longtemps la personnalisation des arrière-plans de discussion sans abonnement. Signal permet aussi de modifier les fonds de conversation gratuitement. iMessage offre également plusieurs options visuelles dans l’application Messages.

Autrement dit, une partie de ce que Meta veut monétiser existe déjà ailleurs dans l’offre gratuite.

La comparaison avec Telegram Premium est difficile pour WhatsApp. Pour 4,99 dollars par mois, Telegram augmente la taille maximale des fichiers envoyés, ajoute la transcription vocale, la traduction en temps réel, des téléchargements plus rapides et davantage de capacités pour les utilisateurs intensifs.

Ces fonctions changent réellement l’usage quotidien. WhatsApp Plus, lui, change surtout l’apparence de l’application.

Un abonnement qui cherche encore sa raison d’être

WhatsApp Plus n’est pas inutile. Certains utilisateurs apprécieront les thèmes, les icônes alternatives, les stickers exclusifs et les discussions épinglées supplémentaires. Mais en l’état, l’offre semble davantage pensée comme un bonus cosmétique que comme un vrai palier premium.

Meta teste sans doute la tolérance de ses utilisateurs à la monétisation directe. Mais pour convaincre largement, WhatsApp Plus devra proposer plus que des couleurs et des sonneries.

Car WhatsApp n’a jamais gagné sa place grâce à sa personnalisation. Il l’a gagnée parce qu’il allait droit à l’essentiel.