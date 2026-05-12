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GTA 6 : les précommandes pourraient se rapprocher, mais Rockstar garde encore le silence

GTA 6 : les précommandes pourraient se rapprocher, mais Rockstar garde encore le silence

Grand Theft Auto VI, alias GTA 6, revient au centre des spéculations. Une nouvelle fiche apparue sur Instant Gaming, ajoutée à plusieurs rumeurs relayées en ligne, laisse penser que les précommandes de GTA 6 pourraient bientôt s’ouvrir.

Mais à ce stade, rien n’a été confirmé par Rockstar Games ni par Take-Two.

Une fiche Instant Gaming qui relance la machine à rumeurs

La page repérée sur Instant Gaming semble pour l’instant tenir davantage du placeholder que d’une annonce officielle. Elle permet surtout d’être notifié à l’ouverture des précommandes, sans prix définitif ni date commerciale validée.

Le timing intrigue néanmoins les fans : Take-Two doit tenir sa prochaine conférence financière le 21 mai 2026, un moment souvent scruté de près pour les grandes annonces autour de Rockstar.

Un prix encore totalement incertain

Autre sujet brûlant : le tarif. Une fuite évoque un prix britannique de 69,99 £, ce qui placerait GTA 6 dans la norme des grands AAA premium, loin des rumeurs précédentes évoquant un jeu à 100 dollars. Mais là encore, Rockstar n’a confirmé ni prix, ni éditions, ni bonus de précommande.

Pour l’instant, la seule certitude officielle reste la date de sortie : Grand Theft Auto VI est attendu le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

Une attente devenue événement industriel

GTA 6 n’est plus seulement un jeu très attendu : c’est un objet économique majeur. Chaque fiche retailer, chaque email ambigu, chaque mouvement de calendrier devient un signal interprété par une communauté en veille permanente.

Rockstar joue, comme souvent, la carte du silence maîtrisé. Et c’est précisément ce silence qui transforme la moindre fuite en événement. Si les précommandes s’ouvrent bien dans les prochaines semaines, elles marqueront le vrai coup d’envoi commercial de l’un des lancements les plus surveillés de l’histoire du jeu vidéo.