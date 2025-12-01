Accueil » Galaxy Z TriFold : le smartphone à triple pli sera plus abordable que prévu

Le tout premier smartphone à triple pli de Samsung, alias Galaxy Z TriFold, n’est plus une rumeur abstraite : il entre dans sa dernière ligne droite. Et contre toute attente, ce n’est pas sa fiche technique spectaculaire qui fait parler aujourd’hui, mais son prix, nettement inférieur aux estimations initiales.

Une façon, peut-être, d’entrer en force sur un segment où Huawei règne seul depuis des mois.

Un triple pli plus abordable que prévu : Samsung ajuste son offensive

Selon les informations relayées par le blogueur coréen yeux 1122, Samsung viserait un tarif d’environ 3,6 millions de wons — soit environ 2 447 dollars pour son Galaxy Z TriFold.

C’est beaucoup moins que les 3 000 dollars évoqués il y a encore quelques semaines, et même légèrement inférieur au Huawei Mate XTs, vendu autour de 2 520 dollars.

Un signal clair : Samsung veut que son premier tri-fold ne soit pas seulement une vitrine technologique, mais un produit compétitif. Et dans ce nouveau duel au sommet, le prix devient une arme stratégique.

Un livre pliant à deux charnières : le format G-Fold s’impose

Le Galaxy Z Tri-Fold adopte une architecture encore rare dans le paysage mobile : deux charnières, trois panneaux, un format qui s’ouvre en véritable tablette. Samsung opte ici pour un mécanisme en G (G-Fold), pliant vers l’intérieur, qui protège totalement l’écran flexible lorsque l’appareil est fermé.

Un choix opposé à celui de Huawei, dont le Mate XTs expose un bord du panneau extérieur. Résultat : une durabilité théoriquement supérieure et un design plus épuré.

Ouvert, le smartphone devient un espace de travail :

Écran interne : ~10 pouces OLED, idéal pour le multitâche, la prise de notes, l’édition ou le streaming.

Écran externe : 6,5 pouces, pour un usage smartphone classique.

Les bordures restent un peu plus visibles que sur les Galaxy récents — un compromis structurel, presque inévitable à ce stade de maturité du tri-folding.

Une fiche technique de smartphone Ultra

Samsung ne réserve pas seulement l’innovation au pliage : le Galaxy Z TriFold coche toutes les cases du haut de gamme 2025.

200 mégapixels principal avec zoom jusqu’à 100×,

12 mégapixels ultra-grand-angle,

10 mégapixels téléobjectif 3×.

Un ensemble très proche de celui du Galaxy S25/S26 Ultra, taillé pour soutenir de véritables usages photo, même dans ce format expérimental.

Il se vanter d’un châssis en titane, un choix premium et logique avec un appareil potentiellement plus lourd. Pour la batterie, trois modules internes, sans doute en technologies silicon-carbon, pour conserver de l’autonomie tout en maîtrisant l’épaisseur.

Sous le capot, le Snapdragon 8 Elite Gen 5, le meilleur de Qualcomm, pensé pour la productivité, le multi-fenêtres et Dex.

Un lancement dès la première semaine de décembre ?

Plusieurs sources en Corée du Sud convergent vers une fenêtre de sortie très proche début décembre 2025. Un calendrier agressif, laissant penser que Samsung veut occuper le terrain avant la prochaine salve de flagships chinois.

Avec ce prix revu à la baisse et un ensemble technique digne d’un Galaxy Ultra, Samsung adresse un message limpide : le triple pli n’est plus un prototype. C’est un form-factor qui cherche sa place dans le haut de gamme, avec une expérience hybride smartphone/tablette réellement exploitable.

Reste à voir si les utilisateurs seront prêts à suivre Samsung dans ce nouveau chapitre — mais sur le papier, le géant coréen semble avoir appris de dix ans de pliables.