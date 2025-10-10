Accueil » Samsung Galaxy Z TriFold : un smartphone pliable à trois écrans… et trois batteries !

Alors que Samsung s’apprête à dévoiler son tout premier smartphone pliable à triple écran, les rumeurs s’intensifient autour de ce futur bijou technologique.

Baptisé provisoirement Galaxy Z TriFold, l’appareil pourrait intégrer trois batteries distinctes, selon un brevet déposé auprès de l’organisme coréen KIPRIS (Korea Intellectual Property Rights Information Service).

Galaxy Z TriFold : Un pliable… à trois modules d’énergie

Le brevet, récemment rendu public, révèle que chaque segment du Galaxy Z TriFold abriterait sa propre cellule de batterie.

Concrètement :

la plus petite batterie se logerait dans le module arrière, celui qui hébergera les capteurs photo,

la batterie intermédiaire se trouverait dans la partie centrale, derrière l’écran de couverture,

et la plus grande batterie serait placée dans le panneau principal, celui qui sera pris en sandwich une fois l’appareil plié.

Les trois batteries auraient des formes et des épaisseurs différentes, adaptées à la structure complexe de ce pliable à trois volets.

Une architecture complexe mais ingénieuse

Cette conception à triple batterie permettrait à Samsung de mieux équilibrer le poids du téléphone tout en optimisant l’autonomie. Elle pourrait aussi réduire les contraintes thermiques, un défi récurrent sur les modèles pliables.

Cependant, le brevet ne précise pas les capacités exactes des cellules, ni les vitesses de charge prévues. Des fuites antérieures évoquent l’usage d’une batterie en silicium-carbone, censée offrir une densité énergétique supérieure, mais sans garantie d’un gain significatif de capacité.

Une autonomie en retrait face à Huawei ?

Selon les premières rumeurs, le Galaxy Z TriFold disposerait d’une batterie plus modeste que celle du Huawei Mate XT, le tout premier smartphone tri-pliable lancé dans le monde. Le Mate XT embarque une batterie de 5 600 mAh, accompagnée d’une charge rapide de 66 W (et 50 W en sans fil).

En comparaison, Samsung viserait plutôt une charge filaire de 25 W, un chiffre jugé conservateur pour un appareil aussi ambitieux. Ce choix pourrait s’expliquer par une volonté de préserver la température interne et la durabilité du système de pliage.

Un prototype avant tout

À l’instar du premier Galaxy Z Fold en 2019, ce Galaxy Z TriFold devrait avant tout servir d’expérience pilote. Samsung s’adresserait ici aux early adopters, les passionnés de technologie prêts à essuyer les plâtres des premières générations.

Le smartphone pourrait être commercialisé aux États-Unis et sur quelques marchés clés, sans viser le grand public dans un premier temps. Cette approche permettrait au constructeur de tester le concept, d’en corriger les limites et de préparer une version plus aboutie pour les années suivantes.

Le Galaxy Z TriFold s’annonce comme une première mondiale pour Samsung, avec une charnière triple et une conception interne inédite. Même si les performances de la batterie semblent encore prudentes, ce modèle pourrait redéfinir la catégorie des pliables en alliant polyvalence, puissance et ingéniosité.

Mais ne vous y trompez pas : il s’agira avant tout d’un prototype commercial destiné à poser les bases d’une nouvelle génération d’appareils Galaxy.