Accueil » Galaxy Z TriFold : les spécifications fuient, il aura un écran de 10 pouces et un prix de 3 000 dollars

Galaxy Z TriFold : les spécifications fuient, il aura un écran de 10 pouces et un prix de 3 000 dollars

Galaxy Z TriFold : les spécifications fuient, il aura un écran de 10 pouces et un prix de 3 000 dollars

Après des mois de teasers, de prototypes sous vitrine et de faux départs côté calendrier, le très attendu Galaxy Z TriFold de Samsung vient de refaire surface… avec ses spécifications clés entièrement dévoilées par le célèbre leaker Evan Blass, alias @evleaks.

Et autant le dire : Samsung prépare un monstre technologique.

Les caractéristiques techniques du Galaxy Z TriFold (fuite confirmée)

Selon Blass, le smartphone à triple pli s’appellera bien Galaxy Z TriFold, et proposera une expérience hybride smartphone–tablette sans équivalent sur le marché.

Voici les specs dévoilées :

Écran externe : 6,5 pouces, luminosité max 2600 nits

Écran interne déployé : 10 pouces, luminosité 1600 nits

Épaisseur des trois panneaux : 3,9 mm/4,0 mm/4,2 mm. Une fois plié, on obtient donc environ 12,1 mm, plus fin que le trifold de Huawei (12,8 mm)

Capteur photo principal : 200 mégapixels

Batterie : 5437 mAh

Processeur : Snapdragon haut de gamme (série 8)

On parle ici du premier pliable qui pourrait combiner finesse, puissance et format tablette 10 pouces ultra-portable.

Prix et disponibilité : un lancement très limité

Les informations concordent : le Galaxy Z TriFold sera extrêmement premium, et possiblement produit en faible volume. Il est attendu au prix de 4,4 millions KRW, soit environ 3 000 dollars. Le premier lancement est prévu entre novembre et décembre 2025, notamment en Corée du Sud et quelques pays asiatiques seulement.

Les États-Unis et l’Europe restent un mystère, même si des certifications récentes laissent la porte ouverte à une future expansion.

Calendrier toujours flou, mais un lancement début décembre revient avec insistance

Samsung avait confirmé une sortie en 2025, mais les rumeurs ont fait le yo-yo toute l’année. Avec l’apparition du modèle dans les bases IMDA et Bluetooth SIG, le lancement semble toutefois imminent.

Le Galaxy Z TriFold vise trois objectifs stratégiques :

Devenir le nouveau flagship technologique et montrer la supériorité de Samsung sur le pliable Devancer Apple, dont le pliable est attendu entre 2026 et 2027 Créer un segment premium ultra-niche, comme l’avaient fait les premiers Galaxy Fold en 2019

Samsung prépare seulement 20 000 à 30 000 unités pour le lancement : une manière de limiter les risques… et d’en faire un objet presque collector.

Le Galaxy Z TriFold pourrait être le pliable le plus ambitieux jamais conçu, combinant trois panneaux, finesse impressionnante, batterie solide et caméra premium. Mais son prix très élevé et sa disponibilité limitée en feront probablement un produit vitrine plutôt qu’un modèle grand public.

Samsung veut prouver qu’il peut faire ce que personne d’autre n’ose faire. Et ce Galaxy Z TriFold pourrait bien marquer le début d’une nouvelle catégorie d’appareils.