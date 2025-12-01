Honor Play 60A : Un nouveau smartphone d’entrée de gamme dévoile ses premiers secrets

Honor prépare visiblement l’arrivée d’un nouveau modèle dans sa famille Play. Un appareil encore non annoncé — très probablement le Honor Play 60A — vient d’apparaître sur la base de données du China Telecom Equipment Terminal Network, révélant une fiche technique déjà très complète.

Honor Play 60A: Plus fin, plus léger, mais moins endurant

Le modèle référencé sous le numéro NLA-AN00 adopte un gabarit plus élancé que l’actuel Play 60. Honor semble avoir voulu affiner et alléger le smartphone : 167 × 77 × 7,89 mm, pour un poids de seulement 186 g. À titre de comparaison, le Play 60 lancé en avril montait à 8,4 mm d’épaisseur et 197 g.

Ce travail sur l’ergonomie a toutefois un impact : la batterie passe d’un confortable 6 000 mAh à une unité 5 130 mAh. Pour un modèle Play, connu pour ses autonomies très longues, c’est un compromis notable.

Un grand écran HD+ et une puce 5G encore mystérieuse

En façade, le Honor Play 60A s’équipe d’un écran de 6,75 pouces affichant du 1600 x 720 pixels. La diagonale progresse légèrement par rapport au Play 60 (6,61 pouces), mais l’incertitude demeure autour du taux de rafraîchissement, un point clé pour cette gamme souvent axée sur le confort visuel.

Sous le capot, le terminal embarque un SoC octa-core cadencé à 2,2 GHz, compatible 5G, mais dont le nom n’a pas encore filtré. Le Honor Play 60 utilisait le Dimensity 6300, une plateforme correcte pour un usage quotidien. Reste à voir si Honor conservera MediaTek ou basculera vers Qualcomm sur ce modèle.

Une fiche photo très simple

La partie photo reste fidèle à l’ADN « abordable » de la série : 13 mégapixels à l’arrière, et 5 mégapixels à l’avant. Pas de capteurs superflus, pas d’ambition photographique démesurée : Honor vise l’essentiel, cohérent pour un smartphone qui devrait rester sous la barre des 140 € en Chine.

Le futur Honor Play 60A semble donc miser sur un format plus fin et plus léger, un écran plus grand, une batterie légèrement réduite, et des spécifications équilibrées pour un premier prix 5G.

La certification étant validée, Honor ne devrait pas tarder à officialiser ce Honor Play 60A. Les détails manquent encore concernant la charge rapide, les capacités mémoire, les options de stockage, et le taux de rafraîchissement de l’écran.

Mais tout indique une arrivée très proche sur le marché chinois, avant une éventuelle déclinaison internationale sous un autre nom, comme Honor en a l’habitude.