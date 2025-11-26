Accueil » Huawei FreeBuds Pro 5 : les nouveaux écouteurs premium qui veulent détrôner les AirPods Pro 3

Huawei continue de dérouler son écosystème haut de gamme : après les Mate 80, le Mate X7 et la nouvelle MatePad Edge, c’est au tour des FreeBuds Pro 5 de faire leurs débuts en Chine.

Un modèle très ambitieux, taillé pour aller chasser sur les terres des AirPods Pro 3… mais à un prix bien plus doux.

Huawei FreeBuds Pro 5 : Une promesse audio très haut de gamme

Pour ses nouveaux écouteurs, Huawei ne fait pas dans la demi-mesure : un système à double transducteur dans chaque écouteur.

Un choix rare dans cette gamme de prix, souvent réservé au très haut de gamme. L’objectif : élargir la scène sonore, renforcer la séparation des instruments et offrir plus de précision dans les hautes fréquences comme dans les basses.

Un nouveau mode lossless avec NearLink : jusqu’à 4,6 Mb/s

C’est LA fonctionnalité phare. NearLink, la technologie maison utilisée aussi dans les derniers smartphones et tablettes, permet ici un flux audio sans-fil jusqu’à 4,6 Mb/s, de loin supérieur à LDAC (990 kbps) ou L2HC. Sur le papier : du véritable lossless sans fil.

Les FreeBuds Pro 5 prennent également en charge AAC, SBC, LDAC et L2HC, pour une compatibilité large avec Android, HarmonyOS et autres appareils compatibles.

ANC : une réduction de bruit annoncée comme 3x plus performante

Huawei annonce un bond massif côté réduction active du bruit avec de nouveaux microphones plus sensibles, des algorithmes revus, et surtout un processeur audio Kirin A3 dédié à l’analyse du bruit en temps réel.

Résultat attendu : de meilleures performances dans les environnements très bruyants (métro, avion, foule), un point où les AirPods Pro font figure de référence.

Design et autonomie : élégance familière, endurance solide

Les FreeBuds Pro 5 adoptent le format tige déjà bien identifié chez Huawei. La boîte de charge, elle, prend la forme d’un galet minimaliste.

Autonomie annoncée jusqu’à 33 h avec l’étui, 5 h d’écoute par écouteur avec ANC activée, et une recharge rapide avec une compatibilité HarmonyOS pop-up.

L’ensemble affiche en plus une certification IP67, une première pour des FreeBuds Pro, et bien supérieure aux AirPods Pro (IP54).

Prix, couleurs et disponibilité

Les Huawei FreeBuds Pro 5 sont lancés en Chine à : 1 449 yuan, soit environ 180 euros. Disponibles en Blanc, Gris, Or et Bleu, avec une finition premium très soignée.

Le lancement international n’est pas encore officialisé, mais devrait logiquement suivre la sortie globale des Mate 80 et du Mate X7, si l’on se fie au calendrier habituel de la marque.

Les FreeBuds Pro 5 s’annoncent comme l’une des alternatives les plus sérieuses aux AirPods Pro 3 avec un lossless sans fil ultra-haut débit, un ANC annoncé comme triplé, des double drivers, une certification IP67, une autonomie solide, et un prix deux fois inférieur à celui d’Apple.

Reste à vérifier le rendu réel et la stabilité du flux NearLink en usage quotidien..Mais sur le papier, Huawei vient d’ajouter une grosse pression sur le marché des écouteurs sans fil premium.