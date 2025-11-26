Accueil » OpenAI Enterprise s’étend à neuf nouvelles régions pour la résidence des données de ChatGPT

OpenAI vient de lever l’un des plus gros obstacles à l’adoption mondiale de ChatGPT en entreprise : la résidence des données.

Longtemps considérée comme un « détail technique », cette brique est en réalité l’un des verrous majeurs pour les organisations soumises à des contraintes réglementaires strictes — notamment en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.

Désormais, ChatGPT Enterprise, Edu et l’API offrent un choix élargi de régions pour stocker et traiter les données au plus près des opérations. Et cela change tout.

OpenAI : Une expansion qui gomme un frein majeur à l’adoption

OpenAI ajoute 9 nouvelles régions de résidence des données, qui rejoignent les zones déjà existantes. Les entreprises peuvent maintenant choisir de stocker leurs données dans :

Union européenne (EEE + Suisse)

Royaume-Uni

États-Unis

Canada

Japon

Corée du Sud

Singapour

Inde

Australie

Émirats Arabes Unis

OpenAI indique que d’autres régions rejoindront la liste « au fil du temps ».

En pratique, les clients peuvent stocker : conversations, fichiers uploadés, artefacts générés (images, documents, etc.) et contenus créés dans les custom GPTs.

Important : cela concerne uniquement les données au repos. Pour l’instant, les requêtes d’inférence restent traitées aux États-Unis.

Un prérequis réglementaire devenu indispensable

Jusqu’ici, beaucoup d’entreprises se heurtaient au même problème : leurs données se retrouvaient automatiquement régies par le droit américain, y compris lorsqu’elles opéraient sous des juridictions plus strictes comme l’UE et son fameux RGPD.

Pour de nombreuses organisations, cela rendait simplement impossible l’adoption de ChatGPT à grande échelle, faute de conformité.

Avec plus d’un million d’entreprises utilisant déjà OpenAI, cette extension devient un facteur d’accélération majeur — et un argument clé pour convaincre les secteurs sensibles (finance, santé, énergie, éducation, organismes publics…).

Comment les entreprises peuvent activer la data residency ?

ChatGPT Enterprise/Edu : création d’un nouvel espace de travail avec choix de la région.

API Enterprise avec contrôles avancés : création d’un projet et sélection de la zone souhaitée.

Une nuance importante : les connecteurs tiers ne suivent pas forcément

OpenAI prévient toutefois d’un point critique :

si une entreprise utilise un connecteur externe (Google Drive, Microsoft 365, Notion, etc.),

la résidence des données dépend alors du fournisseur tiers — et peut être limitée aux États-Unis.

Ce détail devra être surveillé de près par les DSI et les équipes de conformité.

Une étape structurante pour OpenAI… et pour le marché

En étendant son maillage mondial, OpenAI adresse un enjeu souvent invisible pour le public mais central pour les entreprises : la souveraineté numérique.

Et dans un contexte où Microsoft, Google et Anthropic renforcent eux aussi leurs garanties de conformité, cette annonce marque clairement une montée en maturité de l’écosystème.

ChatGPT devient enfin déployable à l’échelle mondiale, sans sacrifier la gouvernance des données.

Pour beaucoup d’organisations, c’était la pièce manquante du puzzle.