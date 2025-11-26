Accueil » Perplexity Pro gratuit pendant 1 an : voici comment profiter de l’offre PayPal (200 € d’économie)

L’un des moteurs de recherche IA les plus en vue du moment, Perplexity, lance une promotion qui fait déjà beaucoup parler d’elle : 12 mois d’abonnement à Perplexity Pro offerts, simplement en utilisant un compte PayPal pour s’inscrire.

Une économie de 200 €, sans engagement — et surtout sans piège.

L’offre intervient à un moment clé : l’IA conversationnelle se banalise, mais les fonctions avancées restent souvent payantes ou limitées. Ici, Perplexity fait sauter la barrière à l’entrée et ouvre ses outils premium au grand public.

Perplexity Pro : l’IA qui veut remplacer Google (et ChatGPT)

Perplexity n’est pas un simple chatbot : c’est ce que la firme appelle un métamoteur. Plutôt que de s’appuyer sur un seul LLM, Perplexity combine :

Résultat : un moteur capable de chercher en temps réel sur internet, de citer ses sources et de synthétiser des sujets complexes en quelques secondes.

La version Perplexity Pro, normalement à 20 dollars/mois (ou 200 dollars/an), débloque :

Recherches « Pro » illimitées ou quasi illimitées (300/jour au lieu de 5)

Accès aux modèles IA premium

Analyse avancée de fichiers (PDF, images, vidéos, presentations…)

Recherche multi-étapes, recommandations intelligentes, génération de rapports

Projets et collections thématiques

Reconnaissance vocale et intégration multi-IA

C’est l’une des offres premium les plus complètes du secteur.

Comment obtenir 1 an de Perplexity Pro gratuit avec PayPal ?

La procédure est extrêmement simple :

Ouvrez la page de l’offre Perplexity x PayPal : Perplexity affiche un bandeau « Profitez de 12 mois de Perplexity Pro ». Connectez-vous avec votre compte PayPal : PayPal vous demandera de choisir un moyen de paiement — mais rien ne sera prélevé aujourd’hui, ni dans les 12 prochains mois. Activez l’abonnement : Vous basculez instantanément sur Perplexity Pro, pour toute une année.

(Optionnel mais conseillé) Désactivez le renouvellement automatique

Directement depuis PayPal : Paramètres → Paiements automatiques → Perplexity → Annuler. Vous conservez malgré tout les 12 mois gratuits, sans risque de facturation future.

En outre :

L’offre est valable uniquement pour les nouveaux abonnés Pro

Elle fonctionne immédiatement pour tous les comptes PayPal français

Elle peut être résiliée dès l’inscription, sans perdre l’avantage

Une autre offre existe aussi : via Bouygues Telecom

Depuis plusieurs mois, Bouygues Telecom propose, sur certaines offres mobile/fibre, une année gratuite de Perplexity Pro. L’offre PayPal a toutefois l’avantage d’être plus simple, ouverte à tout le monde et sans engagement opérateur.

Important : l’IA est puissante, mais pas infaillible

Même si l’offre est exceptionnelle, rappelons-le :

Perplexity reste un moteur IA, capable de se tromper ou de halluciner des données.

Toujours vérifier les résultats lors d’achats, de décisions sensibles ou de recherches techniques.

L’offre PayPal est déjà disponible. L’offre Bouygues a des dates spécifiques (6 mois après activation pour les nouveaux clients, jusqu’au 31 décembre 2025 pour les existants). Pour PayPal, aucune date limite stricte n’a été annoncée pour la France.