Perplexity Pro gratuit pendant 1 an : voici comment profiter de l’offre PayPal (200 € d’économie)

L’un des moteurs de recherche IA les plus en vue du moment, Perplexity, lance une promotion qui fait déjà beaucoup parler d’elle : 12 mois d’abonnement à Perplexity Pro offerts, simplement en utilisant un compte PayPal pour s’inscrire.
Une économie de 200 €, sans engagement — et surtout sans piège.
L’offre intervient à un moment clé : l’IA conversationnelle se banalise, mais les fonctions avancées restent souvent payantes ou limitées. Ici, Perplexity fait sauter la barrière à l’entrée et ouvre ses outils premium au grand public.
Perplexity Pro : l’IA qui veut remplacer Google (et ChatGPT)
Perplexity n’est pas un simple chatbot : c’est ce que la firme appelle un métamoteur. Plutôt que de s’appuyer sur un seul LLM, Perplexity combine :
- OpenAI (GPT-5)
- Anthropic (Claude Sonnet/Opus)
- Google Gemini 2.5 Pro
- Grok
- Sonar (modèle maison)
Résultat : un moteur capable de chercher en temps réel sur internet, de citer ses sources et de synthétiser des sujets complexes en quelques secondes.
La version Perplexity Pro, normalement à 20 dollars/mois (ou 200 dollars/an), débloque :
- Recherches « Pro » illimitées ou quasi illimitées (300/jour au lieu de 5)
- Accès aux modèles IA premium
- Analyse avancée de fichiers (PDF, images, vidéos, presentations…)
- Recherche multi-étapes, recommandations intelligentes, génération de rapports
- Projets et collections thématiques
- Reconnaissance vocale et intégration multi-IA
C’est l’une des offres premium les plus complètes du secteur.
Comment obtenir 1 an de Perplexity Pro gratuit avec PayPal ?
La procédure est extrêmement simple :
- Ouvrez la page de l’offre Perplexity x PayPal : Perplexity affiche un bandeau « Profitez de 12 mois de Perplexity Pro ».
- Connectez-vous avec votre compte PayPal : PayPal vous demandera de choisir un moyen de paiement — mais rien ne sera prélevé aujourd’hui, ni dans les 12 prochains mois.
- Activez l’abonnement : Vous basculez instantanément sur Perplexity Pro, pour toute une année.
(Optionnel mais conseillé) Désactivez le renouvellement automatique
Directement depuis PayPal : Paramètres → Paiements automatiques → Perplexity → Annuler. Vous conservez malgré tout les 12 mois gratuits, sans risque de facturation future.
En outre :
- L’offre est valable uniquement pour les nouveaux abonnés Pro
- Elle fonctionne immédiatement pour tous les comptes PayPal français
- Elle peut être résiliée dès l’inscription, sans perdre l’avantage
Une autre offre existe aussi : via Bouygues Telecom
Depuis plusieurs mois, Bouygues Telecom propose, sur certaines offres mobile/fibre, une année gratuite de Perplexity Pro. L’offre PayPal a toutefois l’avantage d’être plus simple, ouverte à tout le monde et sans engagement opérateur.
Important : l’IA est puissante, mais pas infaillible
Même si l’offre est exceptionnelle, rappelons-le :
- Perplexity reste un moteur IA, capable de se tromper ou de halluciner des données.
- Toujours vérifier les résultats lors d’achats, de décisions sensibles ou de recherches techniques.
L’offre PayPal est déjà disponible. L’offre Bouygues a des dates spécifiques (6 mois après activation pour les nouveaux clients, jusqu’au 31 décembre 2025 pour les existants). Pour PayPal, aucune date limite stricte n’a été annoncée pour la France.