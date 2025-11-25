Accueil » Huawei lance les Mate 80 et Mate 80 Pro : un bond de puissance assumé

Huawei vient de lever le voile sur sa nouvelle gamme Mate 80 en Chine, et une chose est claire : malgré les restrictions, le constructeur poursuit sa stratégie d’indépendance technologique. Les nouveaux modèles — Mate 80 et Mate 80 Pro — misent sur des puces Kirin maison, des capacités de communication de secours jamais vues sur smartphone, et un appareil photo encore plus ambitieux.

Un virage technologique qui confirme : Huawei avance à son propre rythme, mais avance vite.

Kirin 9030 : un retour en force (et un vrai saut de puissance)

Le Mate 80 standard reste sur le Kirin 9020 lancé en 2023, mais profite malgré tout d’un bond de 35 % par rapport au Mate 70. Le véritable protagoniste est toutefois le Kirin 9030, réservé aux Mate 80 Pro, Pro Max et RS.

Huawei promet : +35 % de performances vs le Mate 70 Pro et même +42 % pour la version “9030 Pro” dédiée au modèle 16 Go de RAM.

Ce nouvel SoC adopte une architecture 1+4+4, un GPU Maleoon 935, et un positionnement clair : il ne cherche pas à rivaliser frontalement avec Qualcomm ou MediaTek, mais à proposer un écosystème totalement autonome, optimisé pour HarmonyOS 6.

Le vrai coup de théâtre : la communication d’urgence à 13 km… même sans réseau

Huawei inaugure une fonction jamais vue sur smartphone : communication d’urgence à 700 MHz, offrant jusqu’à 13 km de portée, capable de traverser trois murs sans perdre la liaison et fonctionne sans réseau mobile.

À cela s’ajoute :

Les appels satellite

Messages bidirectionnels Beidou

Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7+

Communication locale hors-ligne en 2,4 GHz

Le smartphone devient ici un outil de survie, bien au-delà des ambitions marketing habituelles.

Design : deux anneaux, du métal et une identité forte

Les Mate 80 et Mate 80 Pro affichent le même langage esthétique :

Dos bi-anneaux signature

Châssis 100 % métal

Revêtement en nylon mat et résistant

4 coloris : Obsidian Black, Snow White, Dawn Gold, Spruce Green

7,95 mm d’épaisseur et ~218 g

La différence se joue sur la finition. En effet, le Mate 80 arrive en aluminium brossé, tandis que le Mate 80 Pro se vante d’un cadre brillant.

Les deux modèles partagent la même dalle, un écran OLED de 6,75 pouces (2 832 × 1 280 pixels) avec un rafraîchissement de 1 à 120 Hz, un PWM à 1440 Hz, un échantillonnage tactile à 300 Hz une protection Kunlun Glass 2 plus résistant et un capteur d’empreintes latéral. Un choix étonnant pour des modèles Pro, mais assumé pour maximiser la robustesse.

Photo : variable aperture, periscopes et un kit pro signé TILTA

Huawei poursuit son évolution autour de son système photo “Maple Leaf” nouvelle génération.

Le Mate 80 est équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels RYYB avec une ouverture variable sur 10 niveaux (f/1.4 – f/4.0), un capteur periscope de 12 mégapixels 5,5x (OIS), d’un capteur ultra grand-angle de 40 mégapixels et d’une caméra frontale de 13 mégapixels avec AF et capteur ToF 3D.

Le Mate 80 Pro pousse les choses un peu plus loin avec un capteur principal de 50 mégapixel 1/1.28” (RYYB, f/1.4–f/4.0, OIS), un téléobjectif macro de 48 mégapixels (4x / 8x), un ultra grand-angle de 40 mégapixels et un nouveau ISP de 9e génération offrant un traitement en temps réel 2× plus rapide

Huawei lance aussi un kit TILTA professionnel, dont un téléconvertisseur 3,3x dédié au Pro et des modules de fixation rapides façon accessoires cinéma. Une stratégie évidente : positionner le Mate 80 Pro comme un outil pro, pas seulement un photophone premium.

Autonomie : 5750 mAh, recharge plus rapide et mode ultra-survie

Les deux modèles embarquent une batterie de 5750 mAh (5620 mAh typiques) avec une recharge filaire de 66 W et 50 W en sans fil pour le Mate 80 et respectivement 100 W et 80 W pour le Mate 80 Pro. Les deux modèles disposent de la recharge inversée, et le Mate 80 Pro dispose d’un mode ultra-low power offrant jusqu’à 13 jours d’autonomie.

Une prouesse compte tenu de la finesse du châssis.

HarmonyOS 6 : animations, fluidité et identité visuelle renforcée

Les Mate 80 inaugurent HarmonyOS 6, présenté avec :

de nouveaux effets lumineux

une animation plus naturelle

un moteur d’interaction plus cohérent

un meilleur traitement temps réel via l’ISP et la puce Kirin

Le tout, sous certification IP68 / IP69, une rareté sur mobile.

Prix et disponibilité (Chine)

Huawei Mate 80

12/256 → 4 699 CNY (~ 660 euros)

12/512 → 5 199 CNY (~ 730 euros)

16/512 → 5 499 CNY (~ 770 euros)

Huawei Mate 80 Pro

12/256 → 5 999 CNY (~ 840 euros)

12/512 → 6 499 CNY (~ 910 euros)

16/512 → 6 999 CNY (~ 980 euros)

16/1TB → 7 999 CNY (~ 1 120 euros)

Huawei signe ici l’un de ses lancements les plus ambitieux depuis les sanctions américaines :

Puces maison pour toute la gamme

Un bond de performance maîtrisé

Une fonction de communication d’urgence révolutionnaire

Un appareil photo encore plus modulaire

Une expérience logicielle plus cohérente

La série Mate 80 n’est pas seulement une mise à jour : c’est une déclaration d’autonomie.