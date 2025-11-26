Huawei MatePad Edge : l’ultra-tablette 3.1K qui veut remplacer votre laptop

Avec la MatePad Edge, Huawei signe l’une de ses annonces les plus ambitieuses de l’année.

Présentée aux côtés du Mate X7 et de la série Mate 80, cette nouvelle tablette 2-en-1 sous HarmonyOS ne se contente pas de jouer dans la cour des iPad Pro ou Galaxy Tab Ultra : elle veut devenir un véritable ordinateur portable à part entière, pensé pour les créateurs, les pros et les utilisateurs intensifs.

Huawei MatePad Edge : Un écran 3.1K somptueux, flexible et anti-reflets

La MatePad Edge repose sur une dalle OLED flexible 14,2 pouces, affichant une définition 3.1K (3120 × 2080) et un taux de rafraîchissement 120 Hz.

La bordure de 4,1 mm permet d’atteindre un remarquable 94 % de surface utile, tout en intégrant la caméra frontale de 32 mégapixels dans le cadre grâce à une conception sans encoche.

Caractéristiques clés :

1000 nits de luminosité

couverture P3 complète

calibration professionnelle ∆E < 1

compatibilité HDR Vivid

version Soft Light anti-reflets, idéale pour les environnements lumineux

Sur le marché des tablettes, peu d’écrans sont aussi aboutis. C’est un vrai atout pour le dessin, le montage, la retouche photo… ou la simple lecture.

Kirin X90 : la tablette qui adopte un processeur de PC HarmonyOS

La MatePad Edge inaugure les processeurs Kirin X90/X90A, issus de la même famille que ceux des PC HarmonyOS. Huawei promet un bond massif : 3,8× de performances par rapport à la MatePad Pro 13.2 de 2023.

Le tout fonctionne sous HarmonyOS 5.1 avec une bascule fluide mode tablette et mode bureau, un mode multi-fenêtres avancées, une gestion des gestes à 4 doigts, un centre de contrôle revu et des raccourcis clavier de type PC.

Avec le clavier magnétique flottant et le M-Pencil Pro, on n’est plus dans une tablette boostée : c’est un véritable ordinateur hybride.

Photo et vidéo : une tablette pensée pour les créateurs

Rare dans ce segment, Huawei intègre un module photo ambitieux composé à l’arrière d’un capteur de 50 mégapixels f/1.8 (8K photo, 4K vidéo) et d’un capteur ultra-large de 8 mégapixels macro f/2.2, tandis qu’à l’avent on retrouve une caméra ultra-large de 32 mégapixels (1080p), parfaite pour la visio, le streaming ou la face-cam créative.

La MatePad Edge peut ainsi filmer, shooter, cadrer et monter directement depuis l’appareil — un workflow que seule Huawei semble vraiment optimiser dans le monde des tablettes.

Autonomie colossale et refroidissement inédit

La batterie de 12 900 mAh est monstrueuse, surtout couplée à une SuperCharge de 140 W et une charge inversée de 40 W pour alimenter un smartphone ou un accessoire.

Huawei va encore plus loin avec un système thermique digne d’un ultrabook avec un double ventilateur aluminium, des chambres à vapeur, des micro-canaux d’air usinés, ~4000 micro-aérations, une version Liquid-Cooling. En clair : la tablette peut soutenir des charges lourdes sans ralentissement.

Audio, connectivité et biométrie : un vrai appareil professionnel

La MatePad Edge embarque 6 haut-parleurs stéréo, une spatialisation optimisée, et un mode surround avec les FreeClip, un Wi-Fi bi-bande, du Bluetooth 5.2, l’USB-C 3,1 Gen1 + DP1.2 vidéo, NearLink, la nouvelle technologie basse latence de Huawei, divers capteurs et un capteur d’empreintes digitales intégré.

On est clairement sur un outil orienté travail hybride, écrans externes et productivité en mobilité.

Prix et configurations

Disponible dans les coloris Deep Space Gray et Moonlight Silver, le modèle de 16 Go de RAM et 256 Go de stockage arrive au prix de 5 999 CNY (~ 730 euros), tandis que la version de 32 Go + 2 To Soft-Light Liquid-Cooling + clavier est vendu au prix de 12 999 CNY (~ 1 585 euros).

Huawei livre ici sa tablette la plus mature et la plus polyvalente à ce jour. Une machine pensée pour les créateurs, les pros… et tous ceux qui veulent un ordinateur ultra-léger, sans les compromis d’un PC classique.