Steam Machine : pourquoi construire un clone PC est la meilleure option

À peine annoncée, la Steam Machine fait déjà vibrer la communauté PC. Le concept séduit : un mini-PC pensé pour le salon, calibré pour du 4K 60 Hz et aussi simple à utiliser qu’une console.

Mais, si l’idée te plaît sans que tu adhères totalement au produit final, la meilleure option pourrait bien être de fabriquer toi-même ta « Steam Machine » maison.

Construire son clone, c’est s’offrir ce que Valve ne permet pas : la liberté totale

L’esprit PC, c’est la modularité. Et, c’est précisément ce que la Steam Machine prend un peu en otage. Valve propose un appareil élégant, compact, mais bardé de limitations : SteamOS comme environnement par défaut, une compatibilité Windows partielle, et surtout un hardware figé.

Certes, on peut installer un autre système, mais tout dans le message marketing vise un public qui veut une expérience simple, « console-like », pas un appareil à bidouiller.

En fabriquant ton clone, tu reprends le contrôle dès la première étape. Tu choisis ton système d’exploitation, que ce soit Windows pour maximiser la compatibilité (Game Pass compris), Bazzite pour un SteamOS++ bien plus flexible, ou même un dual-boot pour profiter des deux mondes.

L’idée peut sembler intimidante, mais en réalité, c’est un choix à faire une seule fois, et il conditionne toute la philosophie de ton futur mini-PC.

Le vrai verrou, c’est le matériel : Valve fixe les limites, toi non

La Steam Machine repose sur une puce semi-custom Zen 4/RDNA3 avec 16 Go de RAM et 8 Go de GDDR6 dédiée. Le problème, c’est que ces 8 Go peuvent déjà être insuffisants pour certains jeux 4K, surtout sur des titres AAA récents. Et comme une console, aucun composant essentiel n’est remplaçable. Ce que tu achètes le jour J, ce sont les perfs auxquelles tu restes attaché pour toute la durée de vie de la machine.

En construisant ton clone, tu choisis toi-même tes pièces. Un GPU 16 Go devient possible — une RX 6800, une 6700 XT, ou même une bonne affaire d’occasion. Tu ajustes ta RAM selon ton budget, avec la possibilité de commencer à 16 Go et de grimper à 32 Go plus tard.

Bref : tu optes pour une machine vraiment évolutive, ce que la Steam Machine n’est pas.

Et si on parlait du build idéal ?

Dans les grandes lignes, tout indique que la Steam Machine coûtera entre 400 et 500 dollars d’après les premières déclarations de Valve. Et oui, il sera difficile de battre ce tarif en montant un mini-PC compact, surtout en format ITX. Mais en contrepartie, tu obtiens un matériel plus puissant, plus flexible et… overclockable.

En s’inspirant de la philosophie de Valve — 4K 60 Hz avec upscaling (FSR côté AMD) — un clone cohérent peut reposer sur un Ryzen 5 7600X ou Ryzen 5 7500F, une carte mini-ITX AM5, 16 ou 32 Go de DDR5 et une RX 7600 ou une 6600 si tu veux économiser. À cela s’ajoute un boîtier SFF comme le SilverStone SG13B, un refroidissement low profile, et un SSD NVMe correct.

Le résultat tourne autour de 750 à 900 euros selon la configuration, soit plus cher qu’une Steam Machine, mais avec davantage de puissance brute et un potentiel d’évolution réel.

Il existe aussi des pistes d’économie : passer sur un format micro-ATX légèrement plus volumineux, acheter certains composants d’occasion, ou choisir un APU (moins performant mais plus abordable).

Construire sa Steam Machine maison, c’est aussi anticiper les années à venir

La réalité est simple : un petit PC que tu construis toi-même vieillira mieux qu’un appareil propriétaire. Tu pourras changer le GPU, remplacer le SSD, doubler ta RAM, et même recycler ton boîtier pour une future génération de composants. Tu peux aussi choisir exactement l’OS qui correspond à ton usage, qu’il soit orienté console, multiplateforme ou purement PC.

La Steam Machine restera probablement l’option la plus économique, et Valve semble avoir réalisé un travail remarquable pour maîtriser les coûts dans un format aussi compact. Mais si tu veux quelque chose de plus puissant, plus durable et plus libre, il existe une alternative simple : fabrique ton propre clone.

Et l’avantage ultime, c’est que tu peux commencer… dès aujourd’hui.