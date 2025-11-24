Accueil » Samsung prépare Bixby 2.0 dopé à Perplexity pour le Galaxy S26

Samsung prépare Bixby 2.0 dopé à Perplexity pour le Galaxy S26

Samsung prépare Bixby 2.0 dopé à Perplexity pour le Galaxy S26

Samsung semble déterminé à donner plus de choix aux utilisateurs en matière d’IA. Après avoir largement misé sur Gemini pour la série Galaxy S25, de nouveaux rapports suggèrent que le géant coréen s’apprête à signer un important partenariat avec Perplexity, afin de relancer Bixby et offrir plusieurs IA au sein d’un même téléphone.

Bixby prépare son comeback

Alors que Bixby fait presque figure d’oublié dans l’écosystème Galaxy — Gemini effectuant la plupart des tâches d’IA avancées — Samsung serait en train de travailler sur une refonte complète de Bixby, dopée par Perplexity.

Selon les derniers leaks, le Galaxy S26 inaugurera cette version « Bixby 2.0 », où les rôles seraient séparés :

Bixby pour les commandes locales : rappels, alarmes, paramètres du téléphone, automatisations…

: rappels, alarmes, paramètres du téléphone, automatisations… Perplexity pour tout ce qui touche à la recherche, à la compréhension contextuelle et au raisonnement complexe.

Un modèle très proche du futur Siri sous Apple Intelligence, qui délègue certaines tâches à ChatGPT.

Perplexity semble presque confirmé

Les rumeurs évoquaient déjà l’arrivée de Perplexity dans One UI 8.5, avec la possibilité de choisir entre :

Gemini,

Perplexity,

ou Gauss, le modèle maison de Samsung.

Mais cette fois, plusieurs sources affirment que Perplexity est « verrouillé » dans le plan produit. Samsung devrait donc officialiser ce partenariat lors du prochain événement Unpacked en même temps que la gamme Galaxy S26.

Cela pourrait rebattre les cartes avec Google

La relation Samsung–Google est très solide :

One UI intègre profondément Gemini,

certains outils Gemini sont apparus d’abord sur Galaxy avant même les Pixel,

et les deux sociétés travaillent étroitement sur Android et l’écosystème Wear OS.

Mais, Perplexity pourrait devenir une alternative crédible. Le moteur de recherche IA est rapide, concis et très efficace pour les requêtes factuelles — un domaine où Gemini peut parfois être plus verbeux.

Samsung pourrait donc offrir quelque chose que ni Apple ni Google ne proposent : un assistant modulable où l’utilisateur choisit son IA préférée.

Bixby pourrait redevenir l’assistant par défaut

C’est peut-être le vrai enjeu. Samsung chercherait à redonner une place centrale à Bixby. Et, si Bixby devient la couche qui orchestre plusieurs IA, alors Perplexity en profite automatiquement.

D’autant que Samsung investirait massivement dans Perplexity — ce partenariat va bien au-delà d’une simple intégration logicielle.

Pourquoi c’est malin pour Samsung

Miser sur plusieurs IA est une stratégie intelligente :

Cela limite la dépendance à Google.

Cela prépare l’avenir si l’IA devient un élément encore plus critique que l’OS.

Cela donne aux utilisateurs un sentiment de liberté et de contrôle.

Et cela n’abîme pas forcément la relation avec Google, tant le partenariat industriel reste fort.