OnePlus Watch 2 : Lancement en Chine avec eSIM et boîtier en aluminium

OnePlus vient de lancer la OnePlus Watch 2 en Chine, introduisant quelques différences notables par rapport au modèle en acier inoxydable lancé plus tôt cette année sur les marchés mondiaux. Ce nouveau modèle se distingue principalement par son boîtier en alliage d’aluminium et l’ajout de fonctionnalités avancées.

La OnePlus Watch 2 arbore un écran AMOLED de 1,43 pouce avec une résolution de 466 x 466 pixels, offrant une densité de pixels de 326 ppp. L’écran est capable d’atteindre une luminosité maximale de 1000 nits, assurant une excellente visibilité même en plein soleil.

Cette montre connectée est équipée des processeurs Snapdragon W5 et BES2700BP, couplés à 2 Go de RAM et 32 Go de stockage interne. Elle fonctionne sous ColorOS Watch 6.0, compatible avec les appareils Android 8.0 ou ultérieurs et iOS 13,0 et ultérieurs.

La OnePlus Watch 2 propose plus de 100 modes d’entraînement, incluant la détection automatique de 6 types d’exercices. Elle intègre divers capteurs tels que l’accéléromètre, le gyroscope, le capteur géomagnétique, le capteur de fréquence cardiaque optique, le capteur d’oxygène sanguin, le capteur de lumière ambiante et le baromètre.

Connectivité et résistance de la OnePlus Watch 2

La montre est résistante à l’eau jusqu’à 50 mètres et bénéficie de la certification IP68. Elle supporte les appels en mode autonome grâce à l’eSIM, en plus des appels via Bluetooth 5.3. La connectivité est assurée par les systèmes GPS dual-band, Beidou, Galileo, GLONASS et QZSS. Elle est également équipée de la technologie NFC pour les paiements sans contact.

La batterie de 500 mAh offre jusqu’à 4 jours d’utilisation en mode intelligent et jusqu’à 12 jours en mode économie d’énergie. La recharge rapide VOOC permet de recharger entièrement la montre en seulement 60 minutes.

Prix et disponibilité

La OnePlus Watch 2 est disponible en deux coloris : Noir Météorite et Vert Nébuleuse. Elle est proposée au prix de 1799 yuans (environ 230 euros). Les commandes sont ouvertes et la montre sera disponible à la vente en Chine à partir du 3 juillet.

Avec cette nouvelle OnePlus Watch 2, OnePlus continue de renforcer sa position sur le marché des montres connectées en offrant des fonctionnalités avancées et une compatibilité étendue à un prix compétitif. Le passage à un boîtier en alliage d’aluminium et l’ajout de l’eSIM pour les appels autonomes sont des améliorations notables qui devraient attirer les utilisateurs à la recherche d’une montre connectée performante et polyvalente.