OPPO prépare le Find N6, Find X9 Ultra et un compact avec batterie de 7 000 mah

OPPO s’apprête à lancer l’un de ses cycles de renouvellement les plus ambitieux depuis des années. Selon une nouvelle fuite du très fiable Digital Chat Station, la marque finalise plusieurs modèles haut de gamme : un nouveau smartphone pliable Find N6, un Find X9 Ultra orienté photo, ainsi qu’un Find X9s compact, tous destinés à dynamiser le marché chinois début 2026.

Find N6: le premier foldable sous Snapdragon 8 Elite Gen 5 ?

D’après la fuite, le Find N6 ouvrira la marche. Le smartphone pliable serait le premier foldable alimenté par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, déjà validé en interne, et doté, dans sa version premium, de la communication par satellite.

Un mystère demeure toutefois : le Find N5 utilisait une version « sous dimentionnée » du Snapdragon 8 Elite (CPU 7 cœurs au lieu de 8).

Reste à savoir si OPPO passera cette fois au SoC complet 8 cœurs, ou à un nouveau dérivé optimisé.

Find X9 Ultra: capteurs IMX09E et zoom périscopique amélioré

Le prochain ultra-flagship photo de OPPO, le Find X9 Ultra, devrait viser le sommet du marché avec un arsenal impressionnant.

Ce que la fuite confirme :

Capteur principal 200 mégapixels Sony IMX09E

Périscope IMX09A ~3x avec zoom longue portée amélioré

Deux autres téléobjectifs périscopiques de 50 mégapixels (selon une précédente fuite) Capteur ultra-large haut de gamme Capteur selfie 50 mégapixels



Selon Digital Chat Station, certains de ces capteurs seraient basés sur le Sony LYT-828, un module déjà utilisé comme capteur principal sur les Oppo Find X9 Pro et Vivo X300 Pro.

En résumé : OPPO prépare sans doute l’un des systèmes photo les plus complets et polyvalents du marché.

Find X9s: un compact haut de gamme sous Dimensity 9500 Plus

Le Find X9s devrait être le petit mais puissant membre de la famille. Les nouveautés annoncées :

Écran compact 6,3 pouces

Énorme batterie proche des 7 000 mAh

Capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran

SoC Dimensity 9500+ (version overclockée du Dimensity 9500)

Le développement serait très avancé, laissant espérer une sortie plus tôt que prévu.

Calendrier de lancement

OPPO ne devrait pas dévoiler ces appareils simultanément. Il devrait arriver au premier trimestre 2026 en Chine, avec plusieurs événements distincts selon les modèles.

OPPO semble revenir en force sur le marché premium avec un smartphone pliable nettement plus ambitieux (Find N6), un ultra-photophone exploitant des capteurs nouvelle génération (Find X9 Ultra), et un compact performant dopé à la batterie (Find X9s).