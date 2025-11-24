Accueil » Tim Cook ne quittera pas Apple avant longtemps : Gurman dément les rumeurs de départ en 2026

Contrairement à ce qu’affirmait un rapport du Financial Times, Tim Cook ne prévoit pas de quitter son poste de CEO d’Apple d’ici mi 2026. Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman, généralement très bien informé sur les plans internes d’Apple, a catégoriquement rejeté cette timeline.

Gurman : « Je serais choqué si Cook partait d’ici mi 2026 »

Selon Gurman, aucune indication interne ne suggère une transition imminente. Apple n’a engagé aucun processus visible de succession à court terme, et Cook — qui vient d’avoir 65 ans — reste pleinement impliqué dans la stratégie de produit, notamment le déploiement massif d’Apple Intelligence.

Le journaliste précise que le rapport du Financial Times ne provient pas de sources directement impliquées dans les décisions internes, et ne reflète aucune communication stratégique d’Apple.

Il nie également qu’il s’agirait d’un « ballon d’essai » destiné à mesurer la réaction du public.

John Ternus reste l’héritier désigné… mais pas tout de suite

Apple prépare bel et bien l’après-Tim Cook, mais pas dans l’urgence. Le candidat interne le plus sérieux reste John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering. Il supervise les équipes iPhone, Mac et Vision Pro, et a vu son périmètre s’étendre récemment.

Néanmoins, Gurman insiste sur le fait que rien n’indique que Cook s’apprête à lui transmettre les clés dans les deux ans à venir.

Lorsque Cook finira par quitter son poste de CEO, il devrait néanmoins continuer à jouer un rôle majeur. Gurman rappelle qu’il est probable que Cook reste président du conseil d’administration, ce qui lui permettrait de garder un œil sur la stratégie d’Apple.

Un CEO à l’impact historique

Depuis qu’il a succédé à Steve Jobs en 2011, Tim Cook a piloté la transformation d’Apple en première entreprise à dépasser les 3 000 milliards de dollars de capitalisation, lancé des produits majeurs : Apple Watch, AirPods, Apple Silicon (série M), Vision Pro, élargi Apple dans les services : Apple Music, TV+, Fitness+, iCloud+, etc.

Sa stabilité à la tête de l’entreprise est considérée comme un atout majeur, notamment en pleine transition vers l’IA générative.