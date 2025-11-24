Qualcomm confirme l’arrivée du partage Android vers iPhone sur les appareils Snapdragon

L’un des irritants les plus anciens entre utilisateurs d’Android et d’iPhone touche enfin à sa fin. Après plus d’une décennie où AirDrop fonctionnait uniquement dans l’écosystème Apple, Android s’apprête à offrir un moyen natif et direct d’envoyer des fichiers vers les iPhone.

La nouveauté a d’abord été lancée par Google la semaine dernière : le Pixel 10, équipé du processeur Tensor G5, peut désormais envoyer et recevoir des fichiers via AirDrop, grâce à une version évoluée de Quick Share.

Mais, ce n’était qu’un début.

Qualcomm confirme : Quick Share → AirDrop arrive aussi sur Snapdragon

L’information est désormais officielle : Qualcomm travaille pour apporter cette fonctionnalité à tous les appareils Android équipés d’un processeur Snapdragon.

Sur X, le compte officiel Snapdragon a partagé l’annonce de Google en ajoutant : « Hâte que les gens puissent utiliser cette fonctionnalité sur Snapdragon, dans un futur proche ».

C’est la première confirmation publique que cette fonction ne restera pas exclusive au Pixel, et qu’elle s’étendra massivement à la majorité des smartphones Android modernes.

Cela ouvre la voie à une compatibilité quasi universelle, puisque Snapdragon équipe :

Samsung (gamme S et pliables US),

Xiaomi,

OnePlus,

Motorola,

Nothing,

et de nombreuses autres marques.

Quand la fonctionnalité sera-t-elle disponible ?

Qualcomm ne donne ni date, ni liste de processeurs compatibles. Mais, la formulation « near future » laisse penser que la prise en charge commencera avec les Snapdragon 8 Gen 3/Gen 4/Elite Gen 5, puis une extension progressive aux modèles plus anciens.

Google avait laissé entendre que l’interopérabilité dépend en partie du chipset. Le fait que seul le Tensor G5 du Pixel 10 soit compatible actuellement corrobore cette idée.

Et MediaTek ? Et Samsung Exynos ? Pour l’instant, MediaTek (Dimensity) n’a rien annoncé et Samsung n’a pas commenté pour Exynos. Mais comme Quick Share est intégré au cœur d’Android, il serait surprenant que ces plateformes ne suivent pas. Les annonces devraient arriver après Qualcomm.

Pas seulement pour les smartphones : tablettes, Chromebooks, et plus encore

Quick Share fonctionne déjà entre appareils Android, entre Android et ChromeOS, entre Android et Windows. Avec cette nouvelle capacité AirDrop, il est très probable que les tablettes Android, et même les Chromebooks puissent bientôt envoyer des fichiers directement vers iPhone, iPad et Mac.

Un mur historique enfin sur le point de tomber

Pendant des années, partager une simple photo entre Android et iOS signifiait :

Bluetooth (lent),

applications tierces (compliquées),

mails (archaïques),

cloud (détours inutiles).

L’interopérabilité entre Quick Share et AirDrop est l’une des évolutions les plus importantes entre les deux écosystèmes depuis l’arrivée de RCS. Avec Qualcomm maintenant engagé, cette nouveauté ne concernera plus une poignée d’utilisateurs, mais des centaines de millions.

Grâce à Google d’abord, et Qualcomm désormais, la frontière Android ↔ iPhone va enfin s’effacer pour l’une des tâches les plus courantes : le partage instantané de fichiers.

L’industrie semble enfin converger vers une réalité que les utilisateurs réclamaient depuis longtemps que les écosystèmes ne restent pas des prisons, mais communiquent entre eux.