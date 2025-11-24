Huawei Mate 80 Pro dévoile ses premiers échantillons photo officiels

À quelques jours de son prochain grand lancement, Huawei fait ce qu’il sait faire de mieux avant la présentation d’un flagship : distiller des teasers savamment orchestrés.

Cette fois, c’est le PDG de la marque qui a partagé les premiers échantillons photo officiels des Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max et du très haut de gamme Mate 80 RS Ultimate Design — des images centrées sur les portraits et le zoom longue portée.

Les photos, publiées sur Weibo, comprennent deux clichés pris avec le Mate 80 Pro, trois avec le Mate 80 Pro Max, un avec le Mate 80 RS.

Les résultats suggèrent que les trois modèles offriront des portraits très réussis et un téléobjectif solide, avec des couleurs fidèles et une bonne plage dynamique. Le Mate 80 standard ne fait pas partie de cette série de teasers, mais il devrait être présent lors de l’événement prévu mardi prochain.

Huawei ne s’arrêtera pas au Mate 80 : la marque se prépare aussi à dévoiler le Mate X7, son second pliable de 2025. De précédentes fuites évoquent également l’arrivée d’un mode « ultra-longue autonomie » sur certains modèles Mate 80 — mais les détails restent encore flous.

Fait intriguant : Huawei ne révèle absolument rien sur le matériel photo derrière ces images. Même le filigrane habituel — qui précise normalement l’ouverture ou l’équivalent focal — n’affiche aucune information. On sent clairement une volonté de garder les spécifications secrètes jusqu’à la conférence.

Huawei Mate 80 Pro : de vrais photophones très attendus

Les photos en elles-mêmes sont impressionnantes… mais, pour cinq d’entre elles, l’effet « waouh » provient surtout d’un bon cadrage, d’un sujet photogénique et d’une lumière avantageuse, plutôt que d’une supériorité matérielle évidente. Comme toujours avec les échantillons fournis par les constructeurs, elles sont probablement triées sur le volet et peut-être légèrement retouchées. Les acheteurs potentiels devront donc garder un certain recul.

Avec une présentation complète prévue pour la fin novembre, Huawei oriente clairement l’attention vers la photo, un domaine dans lequel ses flagships excellent depuis longtemps.

Nous partagerons nos impressions dès que nous pourrons tester les appareils nous-mêmes.