AirDrop sur Android : le compte à rebours est lancé, Apple va riposter

Personne ne l’avait vu venir : Google a discrètement lancé une nouveauté qui va faciliter la vie de millions d’utilisateurs. Les Pixel 10 peuvent désormais partager des fichiers directement avec un iPhone via AirDrop.

Pas de bidouille. Pas d’appli tierce. Pas de hack douteux. Juste… AirDrop. Sur Android.

Sauf que, selon l’insider Apple Mark Gurman, cette fonctionnalité ne fera pas long feu : Apple voudra « éliminer ça au plus vite ».

Oui, un Pixel 10 peut vraiment utiliser AirDrop

Google l’a confirmé cette semaine : un Pixel 10 utilisant Quick Share apparaît désormais sur un iPhone comme s’il s’agissait d’un autre appareil Apple utilisant AirDrop.

Techniquement les deux appareils créent une connexion directe peer-to-peer, aucune donnée n’est envoyée vers un serveur, rien n’est enregistré, et il n’y a aucune manipulation illégale ou détournement du système. Le tout fonctionne via le mode AirDrop « Tout le monde pendant 10 minutes », exactement comme entre deux iPhone.

C’est la première fois qu’iOS et Android sont aussi proches en matière de partage facile.

Gurman : Apple va vouloir bloquer cette fonction « ASAP »

Même si les utilisateurs adoreraient ce niveau d’interopérabilité, Apple ne va probablement pas laisser passer ça. D’après Gurman : « Apple voudra tuer cette fonctionnalité dès que possible ».

Pourquoi ? Parce que AirDrop fait partie des avantages exclusifs de l’écosystème Apple — l’une de ces petites choses qui rendent difficile le passage à Android. Si Android commence à pénétrer cet espace, le mur du jardin fermé d’Apple commence à s’effriter.

Mais si Apple bloque la fonctionnalité… ça pourrait être encore pire.

Bloquer Google pourrait mettre Apple dans la ligne de mire des régulateurs

C’est le dilemme. Apple est déjà sous pression en Europe et aux États-Unis. Ces dernières années, la firme a dû passer au USB-C sur les iPhone, autoriser le sideloading dans l’UE, ouvrir le NFC aux paiements tiers, et assouplir les règles des navigateurs et App Store alternatifs.

Si Apple décide maintenant de casser une fonction d’interopérabilité volontairement mise en place par Google pour faciliter la vie des utilisateurs, elle s’expose à de nouvelles enquêtes pour pratiques anticoncurrentielles, des accusations de non-conformité au DMA en Europe, une pression politique accrue aux États-Unis, un backlash médiatique.

Bref, empêcher cette fonction pourrait coûter cher à Apple, mais la laisser exister pourrait coûter cher stratégiquement. Un vrai casse-tête pour le géant à la pomme croquée.

Le jardin fermé d’Apple commence à se fissurer

Entre les régulations, la pression des consommateurs et maintenant ces initiatives surprenantes de Google, l’écosystème autrefois imperméable d’Apple devient de plus en plus poreux.

Avec l’USB-C devenu universel, iMessage qui commence à s’ouvrir en Europe, et le NFC libéré, AirDrop est l’une des dernières barrières majeures.

Et, Google vient de la contourner — au moins temporairement. Si Google peut le faire… Samsung, Xiaomi, OPPO et d’autres pourraient tenter leur chance aussi.

Soyons honnêtes : Apple devrait laisser cette fonctionnalité exister. Les gens veulent juste partager une photo ou un document rapidement entre un Android et un iPhone, sans se poser de questions. Mais soyons réalistes : Apple ne va pas laisser cela durer. L’entreprise a trop à perdre à ouvrir cette porte.

Profitez de ce moment Pixel–iPhone AirDrop pendant qu’il est encore là — car si Gurman a raison, le compte à rebours a déjà commencé.