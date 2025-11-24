Galaxy S26 Ultra pourrait se vanter d’une batterie de 5 200 mah

Après des années de stagnation, Samsung pourrait enfin rompre avec la tradition : selon une nouvelle fuite, le Galaxy S26 Ultra embarquerait la plus grande batterie vue sur un flagship Samsung depuis longtemps.

Galaxy S26 Ultra : une batterie de 5 200 mAh

D’après la fuite, le Galaxy S26 Ultra continuerait de s’affiner et de s’alléger par rapport à ses prédécesseurs… tout en gagnant en capacité de batterie. Samsung passerait ainsi de 5 000 mAh – une valeur inchangée depuis des générations – à 5 200 mAh.

Ce n’est pas un bond monumental, mais c’est la première vraie hausse depuis des années, et surtout un signe que Samsung commence enfin à s’intéresser à ce qui compte pour les utilisateurs.

Autre bonne nouvelle : plusieurs rapports suggèrent que le Galaxy S26 Ultra passera également à une charge rapide de 60 W. Un combo qui devrait améliorer significativement l’endurance et les temps de charge.

Une timide mise à niveau … mais stratégique

Le timing laisse penser que Samsung agit surtout pour rester devant l’iPhone. En 2024, Apple avait déjà rattrapé Samsung avec les 5 000 mAh de l’iPhone 17 Pro Max. La capacité légèrement supérieure du Galaxy S26 Ultra pourrait donc n’être qu’un moyen de conserver l’avantage, aussi mince soit-il.

Certains observateurs n’hésitent plus à dire que Samsung n’innove vraiment que lorsque Apple avance — et cette mise à jour semble malheureusement leur donner raison.

Le rôle du Galaxy S26 Edge dans cette évolution

On ignore encore si le Galaxy S26 Edge, très présent dans les fuites, verra réellement le jour. Mais, ce projet pourrait avoir aidé Samsung à repousser les limites des batteries Li-ion traditionnelles.

Les rumeurs affirment que Samsung avait réussi à atteindre une densité énergétique exceptionnelle sur ce modèle.

Le Galaxy S26 Ultra pourrait donc profiter de ces recherches, en gagnant de la capacité tout en s’affinant.

Pendant ce temps, Apple prend une autre direction…

Apple, à l’inverse, adopte une stratégie très claire : l’iPhone Air vise la finesse et la légèreté, et les modèles Pro deviennent plus épais pour accueillir de meilleures batteries et plus de matériel.

Deux approches opposées, mais une même conclusion : la concurrence pousse Samsung à revoir sa copie — et tant mieux pour nous.

Espérons maintenant un vrai bond technologique

Les batteries Li-ion atteignent leurs limites. L’étape suivante, ce sont les batteries au silicium-carbone, déjà présentes chez certains constructeurs chinois.

Si Samsung veut vraiment revenir en tête sur l’autonomie, c’est la direction à suivre.