Exynos 2600 : un prix 20 dollars moins cher que le Snapdragon Elite

Samsung ne veut plus jamais revivre l’humiliation de 2024, quand des rendements catastrophiques en 3 nm l’ont forcée à acheter des millions de Snapdragon au prix fort pour la gamme Galaxy S25.

Alors pour le Exynos 2600, la marque change radicalement de stratégie : prix agressif, nouveau nœud 2 nm GAA, et premiers benchmarks explosifs.

Et cette fois, Qualcomm pourrait enfin sentir la concurrence.

Un Exynos 2600 entre 20 et 30 dollars moins cher que le Snapdragon 8 Elite Gen 5

Selon un rapport coréen, Samsung LSI a décidé de baisser le prix de son SoC de 20–30 dollars par rapport au Snapdragon 8 Elite Gen 5, facturé 240 à 280 dollars l’unité.

Le Exynos 2600 est estimé entre 210 à 250 dollars, avec un objectif de rendre le Exynos irrésistible pour les fabricants… à commencer par Samsung Mobile.

Et vu que le processeur représente plus de 30 % du coût total d’un smartphone, l’équation financière parle d’elle-même.

Samsung a dépensé 25,5 % de plus en AP cette année

Les chiffres sont brutaux :

10,93 billions de wons (≈ 7,45 milliards $) dépensés en AP sur les 3 premiers trimestres 2025

Contre 8,07 billions de wons l’an dernier

Soit +25,5 %, presque entièrement lié à l’achat massif et imprévu de Snapdragon 8 Elite Gen 5

À lui seul, ce fiasco a coûté 400 millions de dollars supplémentaires à Samsung l’an dernier.

Ce genre de facture laisse des traces — et explique pourquoi l’Exynos 2600 arrive avec une politique tarifaire agressive.

2 nm GAA + 10 cœurs : le Exynos 2600 veut frapper très fort

Le SoC est le premier Exynos construit sur le nœud de 2 nm GAA (Gate-All-Around) de Samsung Foundry.

Les bénéfices ?

Réduction massive des fuites de courant

Gain d’efficacité énergétique

Augmentation du drive current

Densité transistor améliorée

Meilleure stabilité thermique

En clair : plus rapide, plus froid, plus efficace — exactement là où les anciens Exynos échouaient.

Benchmarks: le Exynos 2600 écrase le Snapdragon 8 Elite Gen 5

Si les chiffres leakés sont authentiques, c’est un séisme :

Exynos 2600 (Geekbench 6)

Monocoeur : 4 217 points

Multicoeurs : 13 482 points

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm TSMC)

Monocoeur : 2 865 points

Multicoeurs : 9 487 points

Le monocoeur serait le plus élevé jamais enregistré sur smartphone. Oui : même au niveau de l’Apple M5 — et largement au-dessus des A-series. Et pendant que le Exynos progresse, plusieurs sources affirment que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 chauffe plus que prévu.

Il y a un vrai momentum.

Répartition prévue pour le Galaxy S26

Selon les plans actuels :

Galaxy S26/S26+

Exynos 2600 : Europe, Corée, Asie, Moyen-Orient

Snapdragon 8 Elite Gen 5: États-Unis, Chine, Japon

Galaxy S26 Ultra

100 % Snapdragon, tous marchés

Samsung joue la carte du compromis maîtrisé.

L’opinion publique… encore fidèle à Qualcomm

Malgré ces chiffres impressionnants, une majorité d’utilisateurs tech préfèrent toujours Snapdragon, par réflexe et à cause d’années d’Exynos décevants.

Mais si le Exynos 2600 confirme ses performances en conditions réelles, il pourrait devenir le SoC maison le plus réussi depuis une décennie, et même séduire d’autres marques Android haut de gamme.

Le combo prix plus bas + perf élevée est une arme que Samsung n’a jamais vraiment dégainée… jusqu’à maintenant.

Le Exynos 2600 coche, sur le papier, toutes les cases que les fans réclamaient depuis longtemps. Si les résultats en usage réel confirment les benchmarks, 2025 pourrait être l’année où Exynos cesse d’être une punchline et redevient un vrai acteur du haut de gamme.