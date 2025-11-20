Accueil » Google Maps déploie les « conseils d’initiés » générés par Gemini pour les restaurants

À l’approche des fêtes, Google déploie une série de nouvelles fonctionnalités dans Google Maps pour aider les utilisateurs à gagner du temps, mieux préparer leurs sorties et voyager plus sereinement.

Entre astuces générées par Gemini, onglet Explore revisité et prédictions de disponibilité pour les bornes de recharge, l’application se transforme en véritable assistant contextualisé.

Des « conseils d’initiés » générés par Gemini pour préparer vos sorties

C’est probablement la nouveauté la plus immédiatement utile : Google Maps affiche désormais des astuces « Renseignez-vous avant de partir » lorsqu’on recherche un restaurant, un hôtel ou une salle de concert.

Dress code, infos parking, conditions de réservation, menus cachés… Ces conseils sont générés par Gemini à partir des avis et données disponibles en ligne.

Chaque astuce est cliquable pour plus de contexte — comme si un guide local, discret, mais précis, vous accompagnait dans toutes vos recherches.

La fonctionnalité est en cours de déploiement aux États-Unis sur iOS et Android.

Un onglet Découvrir repensé pour trouver les lieux tendance

L’onglet Découvrir adopte une nouvelle présentation pensée pour les sorties improvisées. En faisant glisser la carte vers le haut, on accède à une liste de lieux tendance, nouveaux restaurants, activités locales ou galeries d’art qui suscitent l’engouement.

Google met aussi en avant des listes éditoriales provenant de Viator, Lonely Planet, OpenTable et même d’influenceurs locaux — de quoi aider les utilisateurs à découvrir des pépites près de chez eux.

Cette mise à jour arrive dans le monde entier au cours du mois.

Des prédictions d’occupation pour les bornes de recharge

Pour les conducteurs de véhicules électriques, Google Maps franchit un cap important. L’app ne se contente plus d’indiquer les bornes disponibles en temps réel via Tesla Superchargers ou Electrify America : elle utilise désormais l’IA pour prédire le nombre de chargeurs libres à votre arrivée.

En analysant données historiques et informations live, Maps aide à éviter les files d’attente au moment d’un long trajet. Il suffit de rechercher « EV chargers » pour profiter de cette estimation.

La fonctionnalité arrive la semaine prochaine sur Android Auto et les véhicules avec Google intégré, couvrant des centaines de milliers de bornes dans le monde.

Laisser un avis sous pseudonyme, c’est désormais possible

Dernière nouveauté : la possibilité de publier un avis sous un simple surnom, accompagné d’une photo de profil personnalisée. L’idée est de permettre aux utilisateurs de partager leurs recommandations sans devoir afficher leur identité complète — tout en conservant la transparence côté Google, puisque chaque avis reste associé au compte réel en interne.

Les protections anti-fraude restent en place, garantissant l’authenticité des contributions.

La fonction est en cours de déploiement global sur Android, iOS et desktop.

Un Maps plus intelligent, mieux connecté aux usages du quotidien

Ces nouveautés témoignent d’une évolution profonde : Google Maps devient une plateforme d’assistance contextuelle, où l’IA sert autant à prévoir qu’à informer.

L’application s’affirme comme un compagnon de mobilité qui anticipe les contraintes, guide les décisions et simplifie les parcours, qu’il s’agisse d’un trajet de vacances ou d’une simple recherche de restaurant.