Accueil » Samsung Haean : premières infos sur les lunettes XR avec verres transition et caméra intégrée

Samsung Haean : premières infos sur les lunettes XR avec verres transition et caméra intégrée

Samsung Haean : premières infos sur les lunettes XR avec verres transition et caméra intégrée

Après le lancement de son casque Galaxy XR, Samsung n’en a manifestement pas fini avec la réalité étendue. De nouvelles informations émergent autour d’un second produit XR : une paire de lunettes connectées connue sous le nom de code « Haean ».

Un dispositif plus discret, autonome — mais pas trop — et doté de fonctions optiques inédites.

Samsung Haean : Un nouveau produit XR qui ne ressemble pas au Galaxy XR

Selon les informations de GalaxyClub, ces lunettes portent le numéro de modèle SM-O200P, un détail qui n’a rien d’anodin. Le casque Galaxy XR utilise une nomenclature commençant par SM-I, ce qui laisse supposer que Samsung classe clairement ces lunettes dans une toute autre catégorie. Pas un dérivé du casque, mais bien une nouvelle famille de produits.

Depuis 2024, l’existence de ce projet était connue, mais peu de spécifications avaient filtré. Ce nouveau rapport vient préciser les contours d’un produit pensé pour un usage quotidien, loin de l’encombrement d’un casque immersif.

Des verres photochromiques… et une caméra intégrée

La caractéristique la plus intrigante concerne les lentilles de transition : des verres capables de s’assombrir en plein soleil et de redevenir totalement transparents à l’intérieur. Un choix qui situe ces lunettes à mi-chemin entre un accessoire de vision classique et un outil numérique.

La paire embarquerait également une caméra intégrée, le Wi-Fi, le Bluetooth, mais pas de connexion mobile autonome.

L’objectif est clair : un produit XR léger et connecté, mais pensé pour fonctionner en synergie avec un smartphone ou un autre appareil Samsung.

Une fiche technique discrète, mais révélatrice

La caméra pourrait utiliser un capteur 12 mégapixels Sony IMX681, selon une fuite de l’an dernier. Ce module serait destiné notamment à la reconnaissance gestuelle ou à la lecture de QR codes, des usages qui renforcent la dimension « assistant numérique » de l’appareil.

Plusieurs composants ont été évoqués : un Qualcomm AR1 pour la partie AR, une puce NXP dédiée au co-traitement, une batterie d’environ 155 mAh, logique pour un appareil ultra-léger où chaque millimètre compte.

Un ensemble cohérent pour des lunettes connectées orientées interactions rapides plutôt qu’expériences immersives.

Un lancement encore incertain

Un temps, des rumeurs prévoyaient une présentation conjointe avec le casque Galaxy XR. Samsung a finalement choisi de maintenir le silence autour du projet Haean, laissant planer le doute sur le calendrier. Aucun indice concret ne permet aujourd’hui de savoir quand les lunettes seront officialisées — mais l’intensification des fuites suggère une accélération en coulisses.

Dans un marché où Apple, Meta et Samsung redessinent chacun à leur manière l’avenir de l’informatique spatiale, le segment des lunettes légères représente le prochain grand terrain de bataille. Et si Samsung parvient à conjuguer design, confort et intelligence contextuelle, ces « Haean » pourraient bien devenir l’un des produits XR les plus intrigants à surveiller.