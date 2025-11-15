Accueil » Huawei Mate X8 : le pliable qui saute un chiffre… et pourrait débarquer avec 20 Go de RAM

Huawei Mate X8 : le pliable qui saute un chiffre… et pourrait débarquer avec 20 Go de RAM

Huawei semble prêt à recommencer ce qu’il avait fait avec le Mate X5 : sauter un numéro et passer directement au Mate X8. D’après les premières fuites, il ne s’agirait pas simplement d’un changement cosmétique dans la gamme, mais d’une vraie évolution interne et externe du pliable star de la marque.

Depuis quelques jours, des fabricants d’accessoires ont commencé à lister des protections d’écran et des coques portant la mention « Mate X8 ». Ce genre de fuite arrive régulièrement avant les lancements Huawei, et en général, elles sont plutôt fiables.

Autrement dit, le Mate X7 ne verra probablement jamais le jour.

L’information la plus marquante concerne la mémoire. Le Mate X8 serait le premier pliable grand public à proposer 20 Go de RAM, un bond significatif par rapport aux 16 Go du Mate X6.

À l’heure où Huawei pousse ses modèles vers plus d’IA embarquée, cette montée en puissance a du sens : elle permettrait de gérer de multiples tâches lourdes, des traitements IA et des sessions multitâches agressives sans broncher. Le tout serait associé au nouveau Kirin 9030, le même SoC attendu dans la série Mate 80.

Mate X8 : Une refonte complète

Ce qui risque d’attirer tout autant l’attention, c’est son design. Le leaker Fixed Focus Digital a partagé plusieurs croquis conceptuels, en expliquant que l’un d’eux est « très proche du design final » — sans préciser lequel. Ce petit jeu entre les lignes suggère une refonte plus profonde qu’à l’habitude, notamment autour du module photo, souvent l’élément le plus distinctif chez Huawei.

Le timing, lui, semble idéal. La plupart des pliables « book-style » de 2025 sont déjà sortis : Google avec son Pixel 10 Pro Fold, Vivo et son vivo X Fold 5, Honor et son Magic V5, OPPO avec le Find N5, et même Samsung avec le Galaxy Z Fold 7. Xiaomi prépare déjà son changement de nom pour 2026 avec le « Xiaomi 17 Fold ».

Huawei préfère une approche différente : changer la nomenclature, revoir le design et doper la fiche technique.

Si toutes ces rumeurs se confirment, le Mate X8 pourrait bien s’imposer comme l’un des pliables les plus intéressants de 2025 — celui qui combine un nouveau look, une fiche technique ambitieuse et une stratégie marketing atypique.