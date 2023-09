Huawei lance le Mate X5 et le Mate 60 Pro+ dans un contexte de controverse sur la 5G

Huawei a lancé deux nouveaux smartphones phares, le Mate 60 Pro+ et le Mate Fold X5, peu de temps après avoir présenté les nouveaux Huawei Mate 60 et Mate 60 Pro. Ces deux lancements interviennent à un moment où Huawei n’a pas le droit d’acheter des puces compatibles 5G à des sociétés américaines comme Qualcomm, ce qui a suscité des remous lorsque ces nouveaux smartphones se sont avérés capables d’atteindre des vitesses 5G.

Le Huawei Mate 60 Pro+ est une variante plus puissante des Huawei Mate 60 et 60 Pro, dotée d’un grand écran OLED de 6,82 pouces capable d’une fréquence adaptative de 120 Hz, d’une caméra frontale de 13 mégapixels associée à un capteur 3D pour la reconnaissance faciale par le biais de trois trous à l’avant de l’écran. À l’arrière, on trouve un trio flexible de caméras, composé d’une caméra principale de 48 mégapixels, d’une caméra ultra-large de 40 mégapixels et d’un téléobjectif de 48 mégapixels. Il prend en charge jusqu’à 16 Go de mémoire vive et 1 To de stockage. Il est disponible en noir et en blanc.

Quant au Mate X5, il est plus ou moins identique au Huawei Mate X3. Il se distingue par une caméra légèrement modifiée, une nouvelle couleur Phantom Purple, une mémoire vive pouvant atteindre 16 Go et une capacité de stockage de 1 To. Ne vous inquiétez pas, vous n’avez pas manqué la nouvelle d’un Mate X4, Huawei, comme OPPO avec la série Find X, a sauté le « 4 » de sa série.

Huawei a gardé le silence sur le processeur qui alimente les deux smartphones, mais on pense qu’il s’agit des mêmes puces (non confirmées) de la série Kirin 9000, capables de fonctionner en 5G, qui ont été découvertes dans les Mate 60 et 60 Pro lors d’un démontage. Il s’agirait d’un chipset Kirin fabriqué par SMIC, le plus grand fondeur chinois, en utilisant son processus de 7 nm. Cette puce fait l’objet d’un examen minutieux de la part des États-Unis, car les restrictions américaines empêchent Huawei d’obtenir des puces de pointe.

Il convient de souligner que même si le Kirin 9000 s est une puce révolutionnaire pour Huawei, il reste en retrait de quelques générations par rapport aux puces fabriquées par les meilleurs fondeurs tels que TSMC et Samsung Foundry.

Huawei arrive à déjouer les interdictions américaines

L’adoption par Huawei de son propre modem compatible avec la 5G résulte du fait que l’entreprise ne peut pas utiliser de composants provenant d’entreprises américaines. Bien que l’entreprise ait utilisé les puces de Qualcomm dans certains de ses récents smartphones, Huawei n’a pu utiliser que des variantes 4G, ce qui a limité leur utilité dans un monde de plus en plus axé sur la 5G.

Le fait de pouvoir atteindre les vitesses de la 5G signifie que Huawei a brisé au moins l’une des contraintes qui l’empêchaient d’avancer. Sans le Google Play Store, il est peu probable qu’il s’impose sur le marché mondial ou qu’il atteigne de sitôt les sommets qu’il avait atteints auparavant, mais on ne peut s’empêcher d’encourager l’outsider quand on le voit faire autant d’efforts.

Le gouvernement américain souhaite savoir comment Huawei a pu trouver un moyen de contourner la règle d’exportation américaine qui interdit aux fonderies utilisant la technologie américaine pour fabriquer des puces d’envoyer des puces au fabricant. La Chine a beaucoup investi dans les technologies locales ces dernières années en réponse aux sanctions américaines, et cela pourrait être un signe que Huawei et d’autres entreprises chinoises pourraient disposer d’alternatives viables.