Huawei Mate X6 : Le pliable avec caméra révolutionnaire débarque en France !

Dès ce lundi 13 janvier 2025, les amateurs de smartphones pliables auront une nouvelle option avec le Huawei Mate X6, qui est disponible en France. Doté de caractéristiques impressionnantes, notamment un triple capteur photo avec ouverture variable et un zoom optique presque quadruple, le Mate X6 entend rivaliser avec les meilleurs pliables du marché.

Cependant, l’absence des applications Google pourrait freiner certains acheteurs.

Sur le marché français, le prix est de 1 999 euros pour le modèle unique équipé de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Pour le lancement, l’achat d’un Mate X6 permet de profiter d’une Watch GT 4 de 46 mm.

Le Mate X6 est disponible en noir, et dans une version Rouge nébuleux avec un dos en cuir synthétique.

Huawei Mate X6 : caractéristiques techniques

Le Huawei Mate X6 se distingue par son grand écran OLED flexible de 7,93 pouces en mode ouvert. Une fois fermé, l’appareil conserve une épaisseur de moins de 10 mm, le rendant particulièrement pratique pour un pliable.

Des performances photographiques de pointe, avec les composants suivants :

Capteur principal : 50 mégapixels avec ouverture variable de f/1.4 à f/4.0, stabilisation optique.

Téléobjectif périscopique : 48 mégapixels, zoom optique 3,75x, ouverture de f/3.0, stabilisation optique.

Capteur ultra grand-angle : 40 mégapixels, ouverture de f/2.2.

Avec une ouverture frontale aussi large, le Mate X6 offre des performances de faible luminosité parmi les meilleures du marché. Ces spécifications permettent à Huawei de surpasser des concurrents comme le Samsung Galaxy Z Fold 6, le Honor Magic V3 et le Pixel Fold 9 Pro en matière de photographie.

Les forces et faiblesses du Mate X6

Avantages :

Caméras de pointe : Les meilleures parmi les smartphones pliables disponibles en France.

Autonomie : Une batterie plus grande et une charge rapide plus efficace que ses rivaux.

Écran spacieux : Son écran pliable de 7,93 pouces est plus grand que celui de la plupart des concurrents.

Certification IPX8 : Résistance à l’eau, une caractéristique essentielle pour un pliable.

Inconvénients :

Pas de Google Apps : Contrairement à des modèles concurrents, le Mate X6 n’inclut pas les applications Google, ce qui pourrait limiter son attrait en dehors de la Chine.

Processeur Kirin 9020 : Bien qu’efficace, il est légèrement en retrait par rapport au Snapdragon 8 Gen 3, utilisé par ses principaux concurrents.

Logiciel : EMUI 15 est basé sur Android 12 ou 13, ce qui peut sembler en retard par rapport aux dernières versions d’Android.

Huawei Mate X6 face à la concurrence

Le Mate X6 s’attaque à des poids lourds comme le Galaxy Z Fold 6, le Honor Magic V3 et le Pixel Fold 9 Pro. Là où il excelle, c’est dans ses performances photographiques, son autonomie et ses grands écrans. Cependant, l’absence d’applications Google et un logiciel légèrement daté pourraient rebuter les utilisateurs européens habitués à l’écosystème Android complet.

Le Huawei Mate X6 promet d’être un concurrent sérieux sur le marché des pliables, notamment grâce à ses caméras innovantes et son design élégant. Bien qu’il ait des faiblesses comme l’absence de Google Apps et un processeur un peu moins puissant que ceux des meilleurs flagships, ses forces compensent largement. Avec un prix de 1 999 euros, il se positionne comme un choix premium et innovant pour ceux qui cherchent un pliable avec des fonctionnalités haut de gamme.